Venezuela. Nova Constituinte aprova “julgamento histórico” de “traidores da pátria”

A nova Assembleia Nacional Constituinte instaurada pelo Governo da Venezuela aprovou, esta terça-feira, a abertura de um “julgamento histórico” contra aqueles que apoiam medidas contra o regime e que considera serem “traidores da pátria”. O decreto, que foi aprovado por unanimidade, condena ainda as sanções económicas norte-americanas contra o Estado venezuelano e a empresa estatal Petróleos da Venezuela (PDVSA).

Aprovado pelos 545 membros que formam a assembleia, e que foram eleitos a 30 de julho, o decreto apela ao Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para “iniciar, conjuntamente com os órgãos competentes do Estado, um julgamento histórico por traição à pátria contra quem estiver envolvido na promoção destas imorais ações contra os interesses do povo venezuelano”. Também declara como “traidores da pátria” todos os atores políticos nacionais com “carácter antivenezuelano” e solicita aos órgãos competentes o início imediato das investigações e processos judiciais para determinar a responsabilidade e correspondentes sanções.

Entre estes atores políticos que poderão ser julgados encontram-se dissidentes como Miguel Rodríguez Torres, ex-ministro do Interior, e a ex-procuradora-geral da Venezuela, Luísa Ortega Díaz, que chegou ao Brasil há precisamente uma semana para falar sobre a “corrupção” na Venezuela.

O texto foi lido pelo vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo), Diosdado Cabello, durante uma sessão da Assembleia Nacional Constituinte que durou cerca de três horas. O documento classifica as sanções financeiras impostas por Donald Trump, Presidente norte-americano, como “ilícitas e ilegítimas”. A 25 de agosto, foram impostas novas sanções à Venezuela, como a proibição de comprar novas obrigações emitidas pelo Estado ou pela companhia petrolífera nacional, a Petróleos da Venezuela. “Não ficaremos imóveis perante o desmoronamento da Venezuela”, afirmou na altura a Casa Branca, em comunicado.

As ações de solidariedade da comunidade internacional a favor da Venezuela, assim como as ações de Nicolás Maduro para combater as sanções dos EUA, são, por outro lado, apoiadas no decreto. Durante o debate desta terça-feira, Delcy Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, afirmou que o imperialismo norte-americano “não poderá asfixiar a economia da Venezuela”.