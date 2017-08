Uso de “força excessiva” e detenções arbitrárias. ONU divulga relatório definitivo sobre violência na Venezuela

O Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (EACDH) acusa as forças de segurança venezuelanas de terem recorrido ao uso de “força excessiva, de forma generalizada e sistemática” contra manifestantes e de conduzir “detenções arbitrárias”. Foram ainda registados “vários casos de desaparecimentos forçados”, segundo o relatório definitivo do organismo sobre a violência na Venezuela.

Das 124 mortes investigadas pelo organismo, no âmbito dos protestos contra o Presidente Nicolás Madurdo, que tiveram início a 1 de abril, pelo menos 46 são atribuídas às forças de segurança. Destas, duas morreram por inalação de gás lacrimogéneo, duas pelo impacto dos invólucros do gás lacrimogéneo, 27 por arma de fogo e 15 por balas de borracha e outras armas, lê-se no documento divulgado esta quarta-feira. Os grupos armados pró-governamentais, conhecidos como “coletivos”, são responsabilizados pela morte de 27 pessoas. A lista de vítimas mortais inclui ainda nove membros das forças de segurança e quatro pessoas que o Governo alega terem sido assassinadas por manifestantes durante os protestos. Estão ainda por determinar 51 mortes.

O organismo da ONU entrevistou 135 testemunhas no Panamá e em Genebra. As conclusões preliminares da investigação foram divulgadas a 8 de agosto. Na altura, foi denunciada a detenção de mais 5000 pessoas nos protestos, das quais mais de 1000 continuam detidas. Em quase todos os casos de detenção, os manifestantes foram submetidos a “formas de tratamento cruel”, incluindo “tortura”. O EACDH confirma que alguns dos mais “graves casos” identificados foram da responsabilidade do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, da Direção-Geral da Contrainteligência Militar e da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militarizada), o que “sugere um padrão”.

Muitos dos presos foram espancados por todo o corpo (incluindo os genitais) com paus, barras de metal, capacetes, tacos de basebol e armas, lê-se no relatório. Um homem terá sido algemado, suspenso sobre um tanque de água durante nove horas e espancado ininterruptamente, “sem direito a água ou comida”. Os guardas prenderam-no depois com algemas a uma janela e “bateram-lhe durante toda a noite”. Um advogado denunciou ainda ao organismo que o seu cliente sofreu queimaduras de cigarros.

Outros detidos terão sido obrigados a “ajoelhar-se por um longo período de tempo ou ouvir músicas pró-governamentais e slogans durante várias horas”.

Num dos casos mais graves, foram utilizadas descargas elétricas. Um ex-detido, entrevistado pelo EACDH, contou que os guardas ataram-lhes as mãos e os pés e mantiveram-no suspenso na cela, enquanto lhe davam choques elétricos e interrogavam-no. “Eu estava completamente nu. Encheram-de água. Um dos guardas estava sempre a dizer ‘Molhem-no bem, caso contrário vão fritá-lo. Não conseguia aguentar a dor”. O organismo da ONU também documentou casos em que as forças de segurança utilizaram gás lacrimogéneo e outros produtos químicos em espaços confinados ou utilizaram-nos “diretamente nas vias respiratórias dos presos para estimular a sua asfixia”.

Foram registados, além disso, “vários casos de desaparecimentos forçados”, uma forma particularmente agravada de detenção arbitrária. Pelo menos 609 civis detidos foram obrigados a comparecer em tribunais militares.

Perante estes abusos, o Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos pede ao Conselho de Direitos Humanos e à Assembleia-Geral da ONU para adotar medidas de modo a evitar uma “maior deterioração” dos direitos humanos na Venezuela e pede às autoridades venezuelanas para darem novamente acesso ao EACDH ao país. O organismo pede também aos partidos da oposição para condenarem “todos os atos de violência, em particular aqueles que têm origem em grupos de manifestantes violentos” e para “fazerem pleno uso dos mecanismos regionais e internacionais de defesa dos direitos humanos”.

Ainda no relatório, a recém-criada Comissão da Verdade, Justiça e Paz, estabelecida pela Assembleia Constituinte venezuelana eleita a 30 de julho, é alvo de críticas por parte de Zeid Ra'ad al-Hussein. O Alto Comissário para os Direitos Humanos da ONU acusa a comissão de “não cumprir os critérios básicos de transparência e imparcialidade, que são essenciais para investigações independentes, e que não devem ter motivações políticas sobre as violações e os abusos de direitos humanos”.