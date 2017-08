Um texto sobre uma semana extraordinária e uma memória irrepetível

Uma forma de medir o tempo roubado a alguém que morreu prematuramente é ver os megaeventos noticiosos que essa pessoa já não chegou a conhecer. Falando em Diana, princesa de Gales, qualquer lista sumaríssima incluirá o escândalo de Bill Clinton e Monica Lewinsky, uma história começada uns meses depois e que, tal como a dela, envolve uma jovem que se mete com gente poderosa e durante algum tempo fica sem pé no turbilhão; o 11 de Setembro, que mudou o mundo; a guerra do Iraque, o tema político mais fraturante das últimas décadas; e o desaparecimento de Madeleine McCann, um drama bastante diferente do de Diana mas com algumas afinidades, que não se resumem ao facto de em ambos os casos a tragédia atingir uma britânica de cabelo louro - embora isso talvez ajude a explicar a dimensão universal que as duas histórias alcançaram.

reuters

Cada um dos temas referidos, no seu auge, dominou a atualidade noticiosa a um nível quase absoluto, mas nenhum terá sido tão intensamente pessoal para tanta gente como a morte de Diana. Anónimos disseram na TV que a choravam mais do que se tivesse sido alguém da sua família - ao lado deles, a família concordava - e o funeral foi visto em direto por uns espantosos dois mil e quinhentos milhões de espectadores em todo o mundo.

O acidente aconteceu às 00h23 do dia 31 de agosto, num túnel rodoviário em Paris, quando o condutor do carro onde a Princesa seguia com o seu namorado, Dodi al-Fayed, e um guarda-costas perdeu o domínio do carro e foi embater num pilar: o 13º pilar, para os amantes de numerologia. Al-Fayed e o condutor terão morrido instantaneamente. O guarda-costas, único dos quatro passageiros com cinto de segurança posto, ficou bastante ferido mas acabaria por sobreviver.

Quanto a Diana, ainda estava viva quando os serviços de emergência chegaram. Um médico que ia a passar na faixa contrária ministrou os primeiros socorros, e a ambulância não tardou. A princesa teve um primeiro colapso cardíaco, mas conseguiram reanimá-la. Porém, quando chegou ao hospital - a ambulância foi devagar para a proteger, parando e dando-lhe assistência pelo menos uma vez - os médicos depressa confirmaram que a situação era desesperada. As lesões internas eram demasiado graves, tendo o coração basicamente passado para o lado direito do peito.

O óbito foi declarado às 04h00, e o príncipe Carlos, ex-marido da princesa, entretanto chegado a Paris com duas irmãs dela, rapidamente levou o corpo (o de Dodi foi levado pelo seu pai, o milionário Muhammad Al-Fayed, dono do famoso armazém Harrods, em Londres). Quando grande parte dos britânicos acordaram, Diana já regressara a Inglaterra.

Nos dias seguintes, um enorme movimento de solidariedade póstuma com a Princesa assolou o Reino Unido e ameaçou a ligação entre a família real e o seu povo. O então recém-eleito primeiro-ministro, Tony Blair, que teve um papel na canonização virtual de Diana ("A Princesa do Povo", alcunhou ele), também ajudou a rainha a atravessar esse período mais ou menos incólume.

reuters

Num documentário com que a BBC marca os vinte anos do falecimento de Diana, Blair recorda que Isabel II compreendeu "o risco de que o sentido de perda nacional se transformasse num sentido de raiva e queixa, e se virasse contra a monarquia (...) Ela tem um instinto muito forte da opinião pública e de como ela funciona". Esse instinto fez com a monarquia mudasse aquilo que Diana mostrou que era preciso mudar para que tudo ficasse essencialmente na mesma. Ou não.

Há quem diga que o estatuto da família real nunca mais foi o mesmo, e que a atitude pública dos seus membros reflete isso. Será verdade, mas também terá a ver com o declínio geral da reverência por figuras de autoridade que se verificou nas últimas décadas. Diana foi parte desse processo e alimentou-o.

Quando os seus filhos aparecem hoje num documentário a contar o que sentiram quando os fizeram caminhar atrás do féretro de Diana - Harry começou por se queixar que a uma criança nunca se devia pedir nada desse género, mas depois disse que está contente por o ter feito – não fazem mais do que cumprir uma tradição confessional bastante espalhada hoje em dia, e que Diana ajudou a criar. Outras confissões agora surgidas estão na mesma linha.

“Lágrimas amargas de culpa”

Como na morte de Kennedy, muita gente lembra-se onde estava quando recebeu a notícia sobre Diana. Este repórter estava em Londres, num bed & breakfast em Hammersmith. Acordei uns minutos depois das cinco da manhã, como de costume, e liguei a BBC Radio. Uma pessoa de certa idade dizia a um jornalista, em voz compungida: "Ela era muito eficaz a angariar fundos para beneficência...". Lembro-me de pensar imediatamente que Diana tinha morrido. O seguimento da conversa confirmou essa ideia, e eu fiquei surpreendido, tanto pela notícia em si como por ter adivinhado. Mas a explicação era óbvia, e não tinha nada a ver com dons mediúnicos.

getty

Nos anos anteriores eu escrevera artigos sobre Diana onde se falava das suas atividades caritativas, por exemplo na área da sida e da campanha contra as minas antipessoal. Várias vezes tinha lido a seu respeito, feita no presente, a mesma observação que agora ouvia o homem da rádio fazer no passado. O tom dele era claramente fúnebre. Por outro lado, e isto será o fator principal, Diana era uma pessoa cuja vida pessoal se acompanhava em permanência. Hoje em dia não existe nada semelhante (Trump não gera empatia, e a crónica pública dos seus dias - i.e. dos seus dislates - durará muito menos do que a de Diana na consciência coletiva).

Quem é demasiado novo para se lembrar dificilmente compreenderá até que ponto a princesa era uma presença inescapável no dia a dia, nem que fosse apenas através das capas dos jornais e revistas que íamos avistando nas bancas. Digamos que, ao ouvir aquela frase na rádio, das pessoas que nos poderiam vir à cabeça, Diana era de longe a mais provável. Podia não ter sido ela a morrer, mas por acaso foi.

Mesmo já divorciada de Carlos e sem o título de Alteza Real, a sua fama continuava. No mês anterior, tínhamo-la visto no funeral de Gianni Versace, o estilista italiano que fora assassinado à porta da sua casa em Miami por um prostituto tornado serial killer (algumas estrelas então presentes, incluindo o cantor Elton John, iriam um mês depois ao funeral de Diana).

Depois dessa aparição, que foi talvez a última da princesa num evento público, ela retomara as férias no Mediterrâneo com o namorado. Embora a situação fosse privada, todos os dias os jornais traziam informações. Ficámos a saber, por exemplo, que era o primeiro mês de verão que Diana passava separada dos filhos. Os dois meninos tinham sido enviados para o castelo de Balmoral, residência da família real na Escócia, e tanto eles como Diana estariam a sofrer horrivelmente com a separação. Ou só eles estariam a sofrer e Diana estaria na maior. Ou...

Quais eram as suas intenções em relação a Dodi? Estaria ela grávida? Três meses de férias não eram demais? Os tabloides faziam a sua mistura habitual de bisbilhotice e moralismo, com este a ser usado para justificar aquela. Também havia fotografias; em particular uma que mostrava uma Diana esguia, vestida com um fato de banho azul, sentada na ponta da prancha do iate privado dos Al-Fayed. Diana olhando em frente, talvez para o futuro, talvez para nada, enquanto o sol lhe acariciava o corpo e proporcionava ao mundo uma última imagem icónica.

reuters

Com o acidente, essa parte do circo tinha terminado. Mas vinha aí outra. Era domingo. Saí para a rua deserta - daqui a umas horas isto vai tudo explodir com o assunto, pensei - e encaminhei-me para a estação. Apanhei o metro para St. James Park, onde Carlos tinha a sua residência na cidade, para ver se já havia alguns sinais externos da tragédia. Não havia. Mas uma rapariga saída dos romances de Dickens varria junto à porta do palácio. Juro que não foi o poder de sugestão. Ela era mesmo loura, de cabelo um pouco desgrenhado, e falava numa vozinha com sotaque popular. Vendo-me aproximar, percebeu porque estava ali (não devia ser o primeiro) e disse: "Pobrezinha, morreu, não foi?".

reuters

Ampliado muitas vezes, esse sentimento de compaixão esteve na base da extraordinária onda coletiva dos dias seguintes. Durante uma semana inteira, praticamente não se falou de mais nada, tanto nas ruas como na televisão. No Palácio de Kensington, onde Diana vivia, não só o gradeado à volta dos jardins ficou coberto de flores, como os próprios jardins se encheram de grupos de pessoas que, congregadas em torno de retratos e velas, passavam a noite a recordar a princesa.

Diana naquele momento era uma santa, a figura que trazia à luz a eterna vontade humana de se juntar com outros e encontrar consolo para todas as coisas pequenas e grandes que nos afligem.

getty

A imprensa, escusado será dizer, participou inteiramente desse movimento, embora uma parte dela estivesse sobretudo preocupada em sacudir as culpas do capote. O acidente que matou Diana tinha acontecido durante uma perseguição em que o seu carro tentava escapar a um bando de paparazzi. Para os tabloides, era importante ter outros alvos para acusar, fosse o condutor bêbado, o ex-marido da princesa ("CARLOS CHORA LÁGRIMAS AMARGAS DE CULPA", dizia uma manchete no Daily Mail, aludindo ao modo como Carlos teria tratado a sua jovem esposa), ou a própria rainha, que permaneceu em Balmoral e não colocou logo a bandeira a meia haste em Buckingham Palace.

O protocolo diz que naquele lugar só há bandeira visível quando a Rainha se encontra presente, mas Isabel II acabou por ceder aos protestos, que já estavam a adquirir dimensão internacional, e aceitou que a bandeira nacional (não a da monarquia, normal ali) estivesse a meia haste em Buckingham no dia do funeral de Diana...

Perfeita para o papel - aparentemente

O casamento de Carlos e Diana começou como um conto de fadas. Com o príncipe já para além dos trinta anos, havia a impressão generalizada de que não poderia tardar muito a cumprir a sua obrigação essencial: garantir a descendência real, e com ela a continuação da monarquia. Carlos tivera diversas amigas ao longo dos anos, mas nenhuma parecia reunir os requisitos necessários para Rainha. Eram demasiado experientes, e algumas tinham mesmo sido casadas - ou continuavam a sê-lo, no caso de Camilla Parker-Bowles, a sua grande paixão.

reuters

Numa família assombrada pelo fantasma do casamento de Eduardo VIII com uma divorciada, que o forçara a abdicar do trono nos anos 30, a preocupação era apresentar uma imagem imaculada ao público. Ao contrário de Parker-Bowles, Diana servia esse papel na perfeição.

Oriunda de uma família aristocrática antiga, fora criada numa grande propriedade rural e brincara com dois irmãos de Carlos na infância. Não se lhe conheciam relações amorosas anteriores. No momento em que foi anunciado o noivado, tomava conta de crianças. Era bonita, com uns olhos de um verde-azul maravilhoso, e assumia um ar discreto em público.

Em entrevistas que os noivos deram antes do casamento, é visível o contraste entre a sua atitude e a de Carlos. Enquanto ele se apresenta direito e altivo, ela põe-se num plano secundário, olhando de baixo. Em retrospetiva, um dos momentos mais significativos terá sido quando uma jornalista lhes pergunta se estão apaixonados ("in love"). Ela responde "claro" num charmoso tom tímido. Ele faz um ar indiferente e diz "depende do que apaixonados significa"

reuters

O único eventual senão em Diana era o facto de ser filha de pais divorciados. Na altura isso não foi considerado importante, mas ao longo dos anos, ă medida que os problemas do casal iam crescendo, começou-se a perceber que para Diana era fundamental saber que podia contar com a lealdade absoluta do marido. Infelizmente, parte dessa lealdade continuava a ir para Camilla, não para a sua esposa legítima. Esta explicaria numa entrevista dada mais tarde: "éramos três naquele casamento, portanto estava um bocado superlotado".

Em 1980 essa amargura explícita ainda vinha longe, embora Diana mais tarde contasse que cedo teve indicações de que o marido mantinha a ligação à sua amante de longa data. Publicamente, nada transparecia. O casamento na catedral de São Paulo foi um evento planetário, com a extensíssima cauda do vestido de Diana a reforçar a magia.

reuters

Até o facto de ela ter trocado os dois nomes do meio de Carlos quando disse os seus votos foi charmoso, assim como a quebra na tradição de prometer obediência ao marido. Era um matrimónio ao mesmo tempo tradicional e moderno, e apresentando-se com boas hipóteses de vir a ser -ou pelo menos parecer - feliz.

Os filhos não tardaram a surgir. Primeiro William, o herdeiro do trono, e a seguir Henry, ou Harry, o "sobresselente" ("The heir and the spare", como dizem os ingleses). Ao contrário do que fizera a rainha Isabel II, Diana assumiu um controlo direto da educação deles, chegando a levá-los consigo em viagens intercontinentais quando eram bebés. Muito mais tarde, quando as coisas azedaram a sério, o seu maior medo era que lhos conseguissem retirar de alguma forma.

getty

‘Camillagate’ e outros escândalos

Terá havido tensões desde o início do casamento. Se Diana se angustiava com a aparente infidelidade e indiferença do marido, a Carlos e aos seus pais irritava o protagonismo crescente que Diana vinha assumindo. Um protagonismo que tinha a ver com beleza e estilo, com cenas como a de Diana a dançar com John Travolta na Casa Branca, com qualidades de empatia natural. A família real começou a sentir-se eclipsada, e não gostou.

reuters

Após o nascimento de Harry, a relação do casal não tardou a ruir. Carlos retomou o affair com Camilla, que era casada com um militar (mais tarde divorciar-se-ia e casar-se-ia com Carlos, sem nunca adotar o título de princesa de Gales). Pelo seu lado, Diana começou um affair com outro militar, o major James Hewitt, que um dia contaria a história por dinheiro.

Em 1992, durante uma visita à Índia, a crise conjugal tornou-se repentinamente visível, quando Carlos recusou acompanhar Diana numa visita ao Taj Mahal e ela se deixou fotografar sentada sozinha num banco, com ar triste, em frente ao glorioso monumento branco construído por um rei em homenagem à sua esposa amada. Mais tarde na mesma visita, durante um jogo de pólo, os dois estavam lado e lado e o príncipe esboçou um gesto de afeto para com a esposa, mas ela rejeitou-o.

reuters

Ainda nesse ano, em junho, um livro de um jornalista de tabloide trazia a perspetiva de Diana sobre o estado do seu matrimónio. Obviamente, ela não assumiu a autoria, mas toda a gente percebeu de onde aquilo vinha. A partir daí a guerra passou a ser aberta, ainda que por interpostas pessoas. Cada um tinha os seus confidentes favoritos na imprensa, jornalistas que se faziam valer da proximidade à realeza para aumentar o seu valor profissional.

Em agosto foi publicada uma gravação em que Diana aparece a falar ao telefone com um amigo, a quem chama afetuosamente 'squidgy' (esponjoso) - donde a alcunha Squidgygate aplicada ao escândalo. Em novembro, foi a vez de conversas erótico-humorísticas entre Carlos e Camilla virem à luz. O país inteiro riu-se com as frases em que o príncipe e futuro rei se imaginava a reencarnar como tampão para estar sempre próximo das partes íntimas da sua amante. O "Camillagate" deu a machadada final na relação de Carlos e Diana. Em dezembro, o primeiro-ministro informou o Parlamento de que o casal se ia separar.

O jogo sujo duraria até ao fim, quer dizer, até ao divórcio, finalizado em 1996 na sequência de duras negociações. Os filhos ficaram a cargo de ambos. Diana recebeu um pagamento de 17 milhões de libras (22 milhões de euros), mais 400 mil por ano (517 mil euros). Manteve o direito à residir no Palácio de Kensington, em Londres, mas perdeu o título de Alteza Real, o que formalmente a obrigava a fazer vénia ao ex-marido. Isso nunca terá sido uma questão.

Mas Carlos e Diana, como tantos outros cônjuges separados, continuaram a procurar meios de fazer mal um ao outro, ou pelo menos era essa a impressão. Convém notar que havia literalmente centenas de pessoas, talvez milhares, com interesse comercial em alimentar a guerra entre os dois.

Presas por pegar num ramo de flores

Na semana fatídica que arrancou a 31 de agosto, as reações populares foram-se gradualmente aproximando da histeria. Na terça ou quarta feira, duas turistas albanesas que tinham retirado do gradeamento dos jardins de Kensington um ramo de flores meio murcho para levar como recordação foram presentes a tribunal por roubo. O juiz explicou que em circunstâncias normais aquilo não justificaria cadeia, mas com a emoção popular do momento ele não tinha outro remédio.

Na sexta-feira, cinco dias após o acidente, a rainha dirigiu-se finalmente ao povo. Numa alocução transmitida em direto de Buckingham Palace, com a janela aberta atrás para mostrar as multidões na rua, Isabel II falou do "ser humano excecional e dotado", que "nunca perdeu a capacidade de sorrir e de rir, nem de inspirar outros com o seu calor e generosidade". Referiu os "milhões que nunca a encontraram mas sentem que a conheceram", e admitiu que havia "lições a retirar da sua vida e da reação extraordinária e comovente à sua morte".

E depois veio o funeral, com os dois príncipes a juntarem-se ao pai, ao avô e ao tio atrás do caixão no cortejo fúnebre. Na abadia de Westminster, o irmão de Diana fez um discurso de homenagem onde atacava a monarquia - discurso que ficaria famoso e seria editado em CD, tal como a canção "Candle in The Wind", cantada por Elton John durante a cerimónia, com as letras adaptadas para se referirem a Diana. Originalmente a canção era sobre Marilyn Monroe, outra loura vulnerável que não chegara aos 40 anos.

reuters

Terminado o serviço, a procissão seguiu para Althorp, residência ancestral da família Spencer, onde Diana ficou sepultada numa pequena ilha no meio de um parque, ao abrigo de olhares indiscretos e de profanadores de cadáveres. A propriedade seria mais tarde aberta ao público, mas o memorial construído no local ficaria coberto de erva com os anos. Só recentemente o limparam e renivaram, em preparação para as comemorações do vigésimo aniversário da tragédia.

Icone antielites?

No clima público de hagiografia dominante em setembro de 1997, poucas vozes tiveram a coragem de discordar. Uma ou outra opinião notou a incongruência de esse grande ícone antielites ter sido afinal uma pessoa extremamente privilegiada (“que nunca teve de subir as escadas do metro com um bebé num braço e um saco de compras no outro”, como dizia uma colunista).

Mas a discordância principal veio da revista satírica "Private Eye", uma espécie de "Charlie Hebdo" britânico, muito mais antigo, com menos cartoons, e sem a ordinarice. Nessa semana a “Private Eye” trazia uma página que ilustrava a hipocrisia dos media. De um lado vinham dezenas de comentários feitos por colunistas e publicados a 31 de agosto - ou seja, que tinham sido escritos de véspera. Eram comentários depreciativos, muitos em tom ácido.

Um dos colunistas, por exemplo, escrevia que se o Q.I. de Diana fosse uns pontos mais baixo teria de ser regado diariamente. Outra garantia que ela se deliciava no papel de mártir, e "Deus a ajude se algum dia encontrar a felicidade - fá-la-ia miserável". Outra ainda dizia que ela era um exemplo do "síndrome abrir-goela-antes-de-o-cérebro-arrancar, uma condição que afligia os triviais e os em morte cerebral".

Dias mais tarde, após a morte da princesa, os mesmos colunistas elogiavam a inteligência natural que tinha ajudado a Princesa a lidar com as pessoas e a entendê-las instantaneamente. Este e outros comentários eram citados na "Private Eye" ao lado de alegadas memórias de contacto pessoal com a Princesa ("a nossa relação era simplesmente profissional, mas ia muito mais fundo...", dizia um 'correspondente real') e de uma catadupa de clichés, indo desde a "princesa dos corações" e a "chama que ardia tão viva" até ao "cometa que atravessou o céu da vida pública e enfeitiçar o mundo" (palavras de um respeitável ex-editor do "Economist").

Boa parte da revista era dedicada a expor as contradições da imprensa, e também do público britânico. A capa mostrava a foto de uma multidão à porta de Buckingham Palace, sob o título "Media culpados" e com filacteras por cima das pessoas. Uma dizia: "Os jornais são uma desgraça". Outra respondia: "Sim, não consegui arranjar um em parte nenhuma". E uma terceira acrescentava: "Toma o meu. Tem uma imagem do carro".

Houve retalhistas que se recusaram a vender esse número da "Private Eye" e o seguinte, em cuja capa aparecia o príncipe Carlos a receber Tony Blair a bordo de um barco (o iate real?). Carlos saudava Blair: "Bem vindo a bordo, Sua Majestade". O primeiro-ministro mandava-o continuar o trabalho, e a sua esposa, Cherie, dizia: "Dá-lhe uma libra, querido".

Bela, vulnerável… e princesa

A sugestão é que a monarquia ia mudar para sempre, perdendo a sua posição privilegiada. Mas nem os satiristas da revista deviam acreditar realmente nisso. 20 anos depois, a monarquia continua popular no país. Algumas coisas mudaram, e parte das mudanças são atribuídas à malograda princesa de Gales.

Numa entrevista recente, a jornalista britânica Tina Brown, que a conheceu bem, fez um resumo: "Diana foi uma das maiores histórias de sempre, em termos de uma combinação de aspetos que a torna para sempre viva e para sempre lembrada e adorada. Era bela e vulnerável. Era uma princesa. Morreu horrivelmente nova. Deixava sempre as suas emoções verem-se, e assim o público acompanhou-a na viagem da sua vida curta e incendiária. Houve pessoas que se sentiam muito envolvidas nos seus dramas, na sua dor, nos seus sucessos, e no modo como ela evoluiu perante os nossos olhos de uma estudante charmosa e que corava para uma deusa diva, e a seguir para uma mulher rejeitada pelo seu marido que, ao mesmo tempo, sublinhou tudo isso nas suas obras de humanitárias. Tudo isso se fundiu numa coisa muito potente".

Brown destaca duas alterações fundamentais que Diana gerou através do seu exemplo pessoal. Uma foi na educação dos príncipes, que anteriormente eram mantidos à distância do mundo do comum das pessoas, e a quem ela tentou proporcionar uma educação o mais normal possível (o que, juntamente com as "toneladas de afeto" que lhes deu, os tornou "os jovens sólidos que são hoje").

Outra mudança foi na forma de praticar obras de beneficência. Antes de Diana, os membros da família real chegavam a uma gala, cumprimentavam pessoas e iam-se embora. Ela tinha um nível de proximidade diferente, a começar pelo contacto físico. Muitas vezes chegava sem luvas, contrariamente à tradição. Foi de mãos nuas que cumprimentou uma vítima de sida, um gesto importante na destigmatizaçāo da doença, pois mostrou ao mundo que não havia razão para ter medo.

Depois de Diana, recorda Brown, a rainha também começou a visitar cenas de grandes tragédias em tempo real, algo que antes não acontecia. Aqueles dias de atraso em setembro de 1997 devem tê-la alertado para os perigos de demorar demasiado a acompanhar o sentimento popular.