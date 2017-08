Redução do IRC proposta por Trump vai acrescentar biliões de dólares à dívida pública dos EUA

O plano de Donald Trump para baixar os impostos às maiores empresas dos EUA de 35 para 20% – parte de uma duvidosa reforma tributária que o Presidente quer ver aplicada até ao final deste ano – vai resultar numa perda de receita federal entre três e sete biliões de dólares (entre 2,5 e 5,8 biliões de euros) ao longo de uma década, sendo improvável que resulte no aumento de postos de trabalho como prometido pelo Presidente norte-americano.

Assim dita um relatório divulgado esta terça-feira pela Comissão para um Orçamento Federal Responsável, um think tank não-partidário com sede em Washington, que passou os últimos meses a estudar os potenciais impactos desta alínea na economia americana. Nos últimos meses, o líder dos republicanos na Câmara dos Representantes, Paul Ryan, participou em encontros com trabalhadores de grandes empresas, entre elas a Boeing, para apresentar o plano delineado com o Presidente e angariar apoiantes, prometendo aplicar o corte até ao final do ano para se assistir à multiplicação dos postos de trabalho no país.

Contudo, a análise divulgada esta terça-feira refere que a redução do IRC não só é desnecessária como terá um custo exorbitante para o governo federal e para os contribuintes. Com base na performance das 92 maiores empresas dos EUA cotadas em bolsa, os especialistas da comissão apuraram que, apesar de todas terem registado lucros consistentes entre 2008 e 2015 e apesar de, na prática, já gozarem de benefícios fiscais – pagando menos de 20% de impostos sobre os seus lucros líquidos – isso não se traduziu em mais emprego.

Ryan e Trump defendem desde o início que aliviar a carga tributária sobre as maiores empresas norte-americanas vai ajudar a multiplicar os postos de trabalho, mas o estudo aponta que, apesar de ter havido um aumento de 6% na taxa total de criação de emprego no sector privado, as 92 empresas que a administração quer beneficiar só registaram uma queda de 1% no desemprego.

A investigação vem juntar-se a um outro estudo do Instituto de Políticas Económicas e Tributárias, que já tinha apurado que a tributação das empresas mais lucrativas dos EUA não está de forma alguma relacionada com a criação de mais postos de trabalho e que quem mais beneficia com a poupança em impostos são os acionistas e não os atuais ou potenciais trabalhadores das empresas.

Veja-se o caso da Boeing: a fabricante de aviões continua a beneficiar de uma das maiores reduções de impostos da história dos EUA desde que o estado de Washington cedeu à sua ameaça de mudar a nova fábrica para outro estado. Logo a seguir a esse acordo de 2013, que não passou pela discussão de garantias de empregabilidade, a Boeing anunciou cortes nos postos de trabalho sob o argumento de que precisa de apostar mais na automatização dos seus processos de fabrico para poder competir com a europeia Airbus. Desde então, mais de 15% dos trabalhadores da Boeing em Washington foram despedidos –isto apesar de nos últimos 10 anos ter desembolsado uma taxa média de impostos federais de apenas 3,2% e de, em 2016, só ter pago 23% de impostos ao governo federal (cálculo da própria empresa).