Pelos menos seis mortos por causa das cheias em Bombaim

Em Bombaim, na Índia, as chuvas torrenciais dos últimos dias provocaram a morte de pelo menos seis pessoas, duas delas crianças. Por causa do mau tempo, várias casas ficaram destruídas, tendo sido também necessário o cancelamento de voos e de transportes públicos. Estradas na cidade ficaram completamente inundadas, cobrindo pela cintura aqueles que não conseguiram evitar o temporal.

Apesar de serem esperadas mais chuvas para os próximos dias, a situação meteorológica melhorou. As chuvas atuais em Bombaim resultam da alteração da estação das chuvas e da estação seca – as tradicionais monções – que já provocou inundações devastadoras no sul asiático, matando mais de mil pessoas.

Só no estado de Bihar, no norte indiano, 500 pessoas foram vítimas das tempestades devastadoras. Segundo os agentes humanitários no local, contam-se, entre os afetados, 16 milhões de pessoas e milhares foram obrigadas a abandonar as suas casas.

A partir desta quarta-feira, Bombaim começa a voltar à normalidade e muitas pessoas regressaram ao trabalho, apesar de serviços públicos, entre eles as escolas, permanecerem fechados.