Juncker critica documentos de posição do Reino Unido sobre o Brexit

O Presidente da Comissão Europeia criticou na tera-feira a série de documentos para as negociações do Brexit que o governo britânico esteve a publicar ao longo deste mês, dizendo que nenhum deles é satisfatório e reiterando que não haverá discussões sobre as futuras trocas comerciais entre o Reino Unido e a União Europeia a 27 enquanto o divórcio não estiver fechado. "Não acho que qualquer [dos documentos] seja realmente satisfatório", declarou esta terça-feira Jean-Claude Juncker. "Temos de ser o mais claros possível, não vamos dar início a negociações sobre a nova relação económica e comercial entre o Reino Unido e a UE antes de todas as questões estarem resolvidas, isto é, o divórcio entre a UE e o Reino Unido."

Com a terceira ronda de negociações a decorrer em Bruxelas desde segunda-feira, uma porta-voz da primeira-ministra britânica, Theresa May, sublinhou esta terça-feira que o Reino Unido está numa "boa posição" para negociar a saída a seu proveito. A isto, o responsável da Comissão, Michel Barnier, avisou que o secretário para o Brexit, David Davis, tem de "começar a negociar seriamente".

Um dos pontos em que continua a haver mais discórdia tem a ver com os direitos dos cidadãos da UE que vivem no Reino Unido e de que forma é que continuarão, ou não, a ser garantidos pelo país após o Brexit, a par dos direitos dos britânicos que vivem em países do bloco. Os negociadores europeus chefiados por Barnier também criticam a postura do gabinete de May quanto à fronteira entre as duas Irlandas e mantêm-se intransigentes sobre a chamada "fatura do divórcio", ou seja, a dívida que o Reino Unido tem de saldar para poder concretizar a saída — que deverá rondar os 55 mil milhões de libras (quase 60 mil milhões de euros).

May, Davis e os restantes membros do governo britânico continuam a classificar o valor como inaceitável, dizendo que não vão abdicar do seu maior trunfo nestas negociações numa fase tão precoce do processo, que tem de estar concluído em março de 2019. E apesar de Boris Johnson, o ministro dos Negócios Estrangeiros, já ter concedido que o valor terá mesmo de ser desembolsado, o governo continua investido numa estratégia de não discutir esse tópico para tentar forçar Bruxelas a começar a negociar a futura relação entre ambos antes de o divórcio estar concluído.

"Estamos a tentar avançar com as conversas sobre a futura relação [com a UE] até à reunião do Conselho Europeu em outubro", declarou esta terça-feira uma porta-voz de Theresa May. Um representante do governo para as relações com a imprensa acrescentaria depois: "A primeira-ministra já deixou claro que vamos tentar firmar uma parceria profunda e especial com a UE, que funcione para os interesses dos empresários e dos consumidores tanto no Reino Unido como na UE. Publicámos um documento em que se delineiam as aspirações do governo para futuros acordos aduaneiros e que também deixa claro que queremos um período de implementação [desses acordos] que evite que as empresas fiquem à beira do precipício e que permita uma saída suave e ordeira da UE." Num dos documentos citados pelo governo e criticados por Juncker, o governo britânico sugere que não deve haver restrições adicionais aos bens que já estão a circular nos mercados britânico e europeu.

No final de outubro, os líderes dos restantes 27 Estados-membros da UE vão analisar se foram alcançados progressos suficientes sobre a separação, sobre os direitos dos cidadãos e sobre a "fatura do divórcio", havendo a possibilidade de as ansiadas negociações sobre a relação futura começarem nessa altura como o Reino Unido deseja. Amanhã, Michel Barnier vai voltar a reunir-se com David Davis depois de fontes europeias e britânicas terem garantido que o encontro entre ambos no início da semana foi cordial e produtivo.

Esta primeira fase das negociações, a decorrer desde março, envolve mais de 100 negociadores britânicos e tantos outros europeus. Numa conferência de imprensa na segunda-feira, após o início da terceira ronda de discussões, Barnier disse que o Reino Unido tem de "assumir posições sobre cada assunto distinto" e "começar a negociar seriamente" a saída. Davis, por sua vez, voltou a repetir que os debates desta semana têm como objetivo "avançar com as discussões técnicas sobre todos os tópicos" da saída. O correspondente da BBC em Bruxelas nota hoje que a postura do governo continua a ser "mais positiva do que a da UE" e que, esta terça-feira, os negociadores britânicos ficaram "perplexos" com a postura desdenhosa de Juncker quanto aos documentos que o gabinete de May apresentou este mês.