Índia, Bangladesh e Nepal devastados pelas cheias

Na região do Sudeste asiático conta-se com as dificuldades provocadas pela época das chuvas. Porém, 2017 ficará nos registos como um ano excecional em que caiu uma quantidade de água anormal durante a época das monções, de junho a setembro. As inundações provocadas pela chuva têm devastado zonas da Índia, Bangladesh e Nepal.

As agências de assistência internacionais informam que há milhares de aldeias com o acesso cortado pelas águas, isolando-as durante dias e impossibilitando a chegada alimentos e água fresca.

Há 1.200 mortes contabilizadas e milhares de pessoas perderam as suas casas. O jornal local “Straits Times” do estado de Bihar, no leste da Índia, escreve que há 17 milhões de pessoas afetadas pelas cheias, milhares das quais encontraram refúgios em abrigos construídos para o efeito.

Um funcionário da agência estatal de gestão de desastres da capital de Bihar, Patna, citado pelo “Independent”, disse que as colheitas deste ano estão perdidas. Sendo Bihar um estado pobre, conhecido pelas migrações maciças das zonas rurais para as cidades, não há dúvida que a disrupção provocada pelas inundações vai aumentar o número de desempregados. No estado do norte de Uttar Pradesh 2.5 milhões de pessoas afetadas e mais de 100 mortos.

A capital financeira Bombaim está paralisada. As autoridade estão a ter dificuldade em evacuar as zonas mais baixas da cidade porque as ligações de transportes estão praticamente todas interrompidas. Numa tentativa de controlar a situação perante a perspetiva de mais 24 horas de chuvas intensas, as autoridades de Bombaim pediram às pessoas que não saíssem das suas casas, escreve o “Independent”.

As deslocações no país estão comprometidas com grande parte dos voos e circuitos de comboio suspensos, ainda que a situação esteja a começar a normalizar-se em Bombaim. Espera-se mais chuva, mas esta quarta-feira parece feriado, com os escritórios e escolas encerradas.

No vizinho Bangladesh a situação é igualmente desoladora. Com a economia do país dependente da agricultura, o ministério do Interior deu já por perdidos dez mil hectares de terrenos arados que foram literalmente levados pelas águas. Outros 600 mil hectares ficaram parcialmente destruídos, quando já é certo que mais de um milhão de toneladas de arroz estão perdidos.

As Nações Unidas definiram as inundações no Nepal como as piores numa década. Pelo menos 150 pessoas morreram e 90 casas ficaram destruídas pelas inundações. A Cruz Vermelha contabilizou 7.1 milhões de pessoas afetadas no Bangladesh e 1.4 milhões no Nepal.