Autarca de Houston impõe recolher obrigatório para prevenir pilhagens

Um recolher obrigatório entre a meia-noite e as 5h da manhã foi declarado na cidade de Houston, a quarta mais populosa dos Estados Unidos, para prevenir "crimes contra a propriedade", após as autoridades locais terem registado nos últimos dias casos de pilhagem de casas evacuadas por causa do furacão Harvey, assaltos à mão armada e pessoas a fazerem-se passar por agentes da polícia.

Em declarações aos jornalistas esta terça-feira, o autarca de Houston, Sylvester Turner, explicou que a medida, que ficará em vigor por tempo indefinido, não se aplica aos funcionários dos serviços de emergência, aos voluntários que estão a ajudar nos esforços de evacuação e distribuição de ajuda aos afetados pelas cheias nem às pessoas que estão a ir para o trabalho ou a regressar dele entre essas horas. Também garantiu que declarou o recolher obrigatório "apenas para prevenir potenciais atos criminosos", numa altura em que dezenas de milhares dos 2,3 milhões de habitantes de Houston já tiveram de abandonar as suas casas por causa das cheias "recorde".

Desde sexta-feira, pelo menos 20 pessoas já morreram naquela e noutras cidades do Texas à passagem do furacão Harvey, que apesar de ter perdido forçado e ter passado a tempestade tropical no fim de semana continua a espalhar o caos e a devastação no estado do sul dos EUA, com chuvas torrenciais correspondentes a meio ano de pluviosidade a serem registadas em apenas três dias. Pelo menos 13 mil pessoas já foram resgatadas das áreas mais afetadas pelas inundações.

A implementação do recolher obrigatório aconteceu horas antes de o Presidente Donald Trump aterrar na cidade texana de Corpus Christi, a primeira a ser atingida pelo furacão na sexta-feira, com a mulher Melania, sob fortes críticas de estarem a usar a catástrofe para ficarem bem na fotografia e para fazerem campanha. Antes de embarcarem no Air Force One, os internautas não pouparam a primeira-dama após surgirem fotografias de Melania Trump a partir para o Texas com sapatos de salto agulha calçados.

KEVIN LAMARQUE / Reuters

Já em Corpus Christi, Melania trocou os stilletos por um par de sapatilhas para acompanhar o Presidente, que falou num desastre "épico" e que defendeu que os esforços dos serviços de emergência e resgate devem ser um exemplo de como responder a uma tempestade deste calibre. "Queremos fazer isto muito melhor do que algum dia foi feito. Esta tempestade, é épico o que aconteceu. Mas sabem uma coisa, aconteceu no Texas e o Texas consegue lidar com qualquer coisa", declarou o Presidente, dias depois de ter desejado "boa sorte" aos habitantes do Texas perante os primeiros alertas para a chegada do furacão Harvey.

Trump não chegou a ir a Houston, segundo a Casa Branca para não distrair os norte-americanos dos esforços de resposta ao desastre naquela cidade. "O Presidente quer ser muito cauteloso e garantir que nenhuma atividade perturba os esforços de recuperação que ainda estão a decorrer", declarou Sarah Huckabee Sanders, porta-voz da administração. Em Corpus Christi, Trump prometeu não se congratular pela resposta ao Harvey, elogiando em vez disso Brock Long, o administrador da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), por "se ter tornado muito famoso na televisão nos últimos dias".

A declaração mais controversa do Presidente surgiria pouco depois, à saída de Corpus Christi, quando a caminho de Austin parou num quartel dos bombeiros e subiu a um camião de combate aos incêndios para declarar aos apoiantes que ali se reuniram: "Que multidão, tanta gente!" Foi rapidamente acusado no Twitter de estar mais focado nos seus ratings de popularidade e na sua fama do que em garantir apoio às famílias afetadas pelas inundações, gabando-se do tamanho da multidão que se reuniu para o ver tal como fez durante a campanha, após a sua tomada de posse e várias vezes desde então.

"Trump não pára de tratar o Harvey como se fosse um comício de campanha", sublinhou a revista "Mother Jones". "Durante a sua curta visita na terça-feira, recorreu repetidamente a superlativos para descrever a resposta da sua administração à tempestade, classificando-a como "melhor que nunca". A dada altura, elogiou o administrador da FEMA Brock Long por 'se ter tornado muito famoso na televisão' nos últimos dias. 'Não vamos dizer parabéns', declarou na conferência de imprensa. 'Não queremos fazer isso. Não queremos felicitar. Vamos congratular-nos uns aos outros quando tudo acabar'."

O Harvey foi o mais poderoso furacão a atingir o Texas em mais de 50 anos, quando chegou a Corpus Christi na sexta-feira. Desde que passou a tempestade tropical, continua a causar graves inundações por causa das chuvas "recorde" que estão a ser registadas, deixando grandes áreas de Houston totalmente submersas. A administração já declarou estado de emergência no Texas e também no estado de Louisiana, desbloqueando fundos federais para apoiar a população afetada – isto num momento em que os habitantes de Nova Orleães estão a preparar-se para muita chuva e cheias-flash nos próximos dois dias, em vésperas do 12.º aniversário do devastador furacão Katrina.

A Casa Branca anunciou entretanto que o Presidente vai voltar para nova visita aos estados no próximo sábado, dia em que as chuvas torrenciais deverão começar a amainar.