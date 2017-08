Alegada corrupção no PP: “Não existe impunidade em Espanha”, diz Rajoy

O primeiro-ministro espanhol acusou esta manhã a oposição de assumir o papel da Inquisição, após ter exigido mais uma vez a sua presença no Parlamento para dar explicações sobre o alegado esquema de financiamento ilegal do Partido Popular (PP).

Numa sessão extraordinária no Congresso – convocada pela oposição para Mariano Rajoy esclarecer os escândalos de corrupção no seu partido –, o governante não mencionou os casos Gürtel e Bárcenas mas garantiu que “não existe impunidade” em Espanha.

Rajoy aproveitou para enumerar várias medidas aprovadas pelo seu partido para combater a corrupção e criticou aquilo que considera ser uma “obsessão política” do PSOE contra o PP. “Contra a corrupção, as reformas são mais eficazes do que a censura”, atirou.

E ao longo da sua intervenção inicial de 35 minutos, o primeiro-ministro espanhol insistiu, por diversas vezes, que não havia motivos para aquela sessão extraordinária. “Já fiz 52 intervenções sobre a corrupção. À vista dos problemas que temos em Espanha não se percebe a necessidade de um debate sobre este assunto. Além disso, os sistemas constitucionais modernos estabeleceram um instrumento para exigir responsabilidade política do Governo. Chama-se a moção de censura”, reforçou.

Mariano Rajoy apontou a luta contra o terrorismo e o projeto independista na Catalunha como as principais prioridades do seu Governo, além da recuperação económica.

O governante já tinha tido oportunidade de afirmar em julho que estava convicto de que não existia qualquer esquema de financiamento ilegal no seio do PP. E desta vez atacou o Podemos: “Se há algum partido financiado com dinheiro do Irão e da Venezuela, gostaria que se investigasse”, declarou.

Antes, o porta-voz do PP Rafael Hernando já se tinha dirigido ao líder do Podemos para acusá-lo de ser financiado pelas “tiranias corruptas da Venezuela.”

O escândalo de corrupção, que envolve vários responsáveis políticos do Partido Popular espanhol, abanou o partido e já levou a saídas. Em fevereiro de 2016, a líder do PP de Madrid, Esperanza Aguirre, apresentou a demissão do cargo, assumindo responsabilidades políticas no caso.