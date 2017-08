A guerra política da Guatemala que opôs o Presidente ao Supremo Tribunal e à ONU

O Supremo Tribunal da Guatemala rejeitou na terça-feira uma ordem do Presidente, Jimmy Morales, para que o chefe da missão anti-corrupção da ONU fosse expulso do país. A ordem de deportação contra Iván Velásquez, duramente criticada pela comunidade internacional, tinha sido ditada por Morales sob acusações de "interferência nos assuntos internos" do país, após o enviado das Nações Unidas ter sugerido que o famoso comediante guatemalteco tornado Presidente deve ser investigado por causa de irregularidades detetadas durante a sua campanha presidencial em 2015.

Num vídeo divulgado nas redes sociais no domingo, Morales tinha anunciado que ia declarar o advogado colombiano e chefe da missão anti-corrupção da ONU desde setembro de 2013 persona non grata e ordernar a sua deportação. Na altura, o Tribunal Constitucional suspendeu a ordem e ontem acabou por dar total apoio à missão das Nações Unidas, abrindo assim a porta à retirada de imunidade ao Presidente para que possa ser investigado.

A tentativa de Morales em afastar Velásquez gerou uma crise política na Guatemala, com pelo menos oito funcionários de alto nível do atual governo a resignarem aos seus cargos e outros dois a serem despedidos pelo Presidente, tudo isto enquanto milhares de pessoas continuam a sair à rua exigindo a demissão de Morales. Antes de a sua ordem ter sido revertida pelo Supremo, o chefe da agência da ONU para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, já tinha condenado o líder guatemalteco, dizendo-se "perturbado" com a decisão de Morales. Nikki Haley, embaixadora dos Estados Unidos na ONU, também criticou o passo "profundamente preocupante".

Com a decisão judicial contrária à sua vontade, o Presidente enfrenta agora uma investigação interna por suspeitas de financiamento ilegal da campanha; se os legisladores votarem para lhe retirar imunidade, poderá enfrentar acusações formais e vir a ser julgado. Note-se que a missão anti-corrupção da ONU já tinha desempenhado um papel preponderante no caso que levou à destituição do ex-Presidente, Otto Pérez Molina, atualmente na prisão por ter aceitado subornos de empresas em troca de tarifas mais baixas em importações.