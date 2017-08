Trump reverte restrições da era Obama para militarizar a polícia

O Presidente norte-americano promulgou um decreto na segunda-feira à noite para acabar com as restrições ao armamento da polícia impostas por Barack Obama há três anos, numa ordem executiva que vem garantir a transferência do excedente de equipamento do Exército para as forças de segurança, fornecendo-lhes capacetes à prova de bala e veículos blindados bem como armas de estilo militar.

A proibição de transposição deste tipo de armamento e equipamento militarizados para as polícias dos Estados Unidos tinha sido aplicada pela anterior administração em 2014, no rescaldo da morte de Michael Brown, um adolescente negro desarmado, às mãos de um agente branco da polícia de Ferguson, no Missouri, e dos protestos e confrontos que se seguiram.

Na altura, o então Presidente Obama declarou que era importante que a polícia fosse vista como parte das comunidades em que se insere e que é responsável por proteger e não como uma força ocupadora, perante acusações de ataques indiscriminados a afroamericanos desarmados e também perante as imagens de agentes da polícia altamente militarizados a patrulharem as ruas de Ferguson e de outras cidades durante a agitação civil.

Ontem, em declarações aos jornalistas após Donald Trump ter assinado uma ordem executiva para reverter a proibição, o procurador-geral dos Estados Unidos defendeu que a anterior ordem de Obama “ia longe de mais” e que é necessário fornecer às forças de segurança locais equipamento militar para “melhorar a segurança pública” no país.

“Não vamos pôr preocupações superficiais acima da segurança pública”, declarou Jeff Sessions numa convenção da polícia. “A ordem executiva [promulgada por Trump] vai garantir que vocês tenham equipamento que vos salvar a vida e do qual precisam para fazerem o vosso trabalho, para além de enviar uma forte mensagem de que não vamos permitir que atividades criminosas, violência e ilegalidades se tornem normais. Vamos proteger-vos e têm o nosso agradecimento.”

Sob os termos do decreto ontem assinado, as agências do governo federal são forçadas a agir imediatamente para reverter as regras aplicadas pela administração Obama, mas nem todos concordam com este passo, sobretudo depois dos recentes eventos em Charlottesville, na Virgínia — quando uma marcha de grupos da extrema-direita fortemente armados culminou em violentos confrontos com manifestantes anti-racismo e com um neonazi a atropelar alguns desses manifestantes, provocando dezenas de feridos e a morte de uma ativista de 32 anos, sem que o atual Presidente condenasse claramente os grupos xenófobos armados pela violência.

“Uma coisa é os funcionários federais trabalharem com as autoridades locais para reduzir [a taxa de criminalidade] ou para resolver crimes, outra coisa é eles subsidiarem a militarização [da polícia]”, criticou ontem em comunicado o senador Rand Paul. Em reação ao decreto, o legislador libertário integrado na bancada republicana prometeu introduzir legislação no Congresso para garantir a transparência destas transferências de equipamento militar.