Rupert Murdoch fecha Fox News no Reino Unido

A empresa 21st Century Fox, pertença do magnata Rupert Murdoch, anunciou esta terça-feira o fim das emissões do canal noticioso norte-americano Fox News no Reino Unido por falta de "interesse comercial".

O canal, que tinha apenas dois mil espectadores diários no Reino Unido, "está centrado no mercado norte-americano e desenhado para as audiências dos EUA", afirmou uma porta-voz da empresa.

A Fox News era sintonizada nas ilhas britânicas desde há 15 anos através da plataforma televisiva do grupo Sky.

A decisão de retirar o canal de notícias foi tomada depois de a 21st Century Fox ter chegado em dezembro a um acordo para adquirir 100% da Sky por 11,7 mil milhões de libras (12,5 mil milhões de euros).

Através do conglomerado News Corp, Murdoch já controla os diários britânicos The Times, The Sunday Times, The Sun e a emissora de rádio TalkSport.