ONG americana desafia decreto antimilitares transgénero em tribunal

A União Americana para as Liberdades Civis (ACLU) interpôs, esta segunda-feira, um processo em tribunal contra a diretiva assinada por Donald Trump para proibir pessoas transgénero de se alistarem no Exército dos EUA. O caso foi apresentado pela organização sem fins lucrativos em nome de seis soldados transgénero no ativo, numa altura em que continua sem se saber se o decreto promulgado pelo Presidente norte-americano na passada sexta-feira se aplica aos homens e mulheres transgénero que já estão integrados nas Forças Armadas ou apenas aos que pretendem alistar-se no futuro.

A ACLU alega que a diretiva é discriminatória e que viola as “garantias constitucionais de igual proteção”. Na queixa apresentada em tribunal, a organização exige o fim de uma medida “cruel” que tem por base “mitos e estereótipos” e “um desejo de fazer mal às pessoas transgénero” por parte da atual administração. Este foi um de dois processos judiciais anunciados pelo grupo na segunda-feira, com a segunda queixa apresentada em nome de grupos de defesa dos direitos LGBT e de três indivíduos transgénero, dois deles com intenções de se alistarem nas Forças Armadas.

Neste momento existem entre quatro mil e 10 mil oficiais no ativo ou na reserva que se identificam como transgénero, pessoas como a coronel na reforma Sheri Swokowski, que a administração Trump diz que representam um custo demasiado elevado para o Pentágono. “Cada uma das alegações do Presidente Trump para justificar esta proibição são facilmente desacreditadas pelas conclusões do próprio processo de revisão que o Departamento de Defesa conduziu”, explicou em comunicado Joe Block, advogado da ACLU que integra o Projeto VIH & LGBT. “Permitir que homens e mulheres que são transgénero possam integrar abertamente [as Forças Armadas] e fornecer-lhes os cuidados de saúde de que necessitam em nada danifica a preparação do Exército ou a sua coesão.”

Entre os queixosos representados pela ACLU conta-se uma mulher transgénero que serviu 11 anos na Marinha norte-americana, com uma curta passagem pelo Afeganistão. Tal como milhares de outros soldados, também ela ficou sem saber como será o seu futuro quando, há um mês, Trump anunciou no Twitter que ia reverter a política da era Obama para proibir que pessoas transgénero sigam carreiras militares.

Com a assinatura do decreto, o Presidente remeteu para o secretário da Defesa, Jim Mattis, a decisão de aplicar ou não esta proibição aos atuais recrutas transgénero. A medida já prevê, contudo, o fim do recurso a fundos federais para financiar cirurgias de mudança de sexo a soldados no ativo. Trump alega que este passo é necessário para reduzir os “enormes custos” que as pessoas transgénero representam para as Forças Armadas – um argumento que já foi desmentido por vários políticos e militares norte-americanos, dando como exemplo o facto de o Pentágono gastar anualmente dez vezes mais dinheiro com medicamentos para a disfunção erétil do que com os cuidados de saúde destas pessoas.