“O pior ainda está para vir”. Harvey continua a causar estragos no Texas, águas não param de subir em Houston

Mais de 30 mil pessoas vão ser colocadas em abrigos temporários no estado do Texas por causa das graves cheias causadas pelo Harvey, o furacão transformado em tempestade tropical que continua a ameaçar a população texana com as suas chuvas torrenciais e ventos fortes. Segundo Brock Long, diretor da Agência Federal de Gestão de Emergências, 50 condados do Texas já foram afetados pelas cheias causadas pela chuva sem tréguas; em apenas três dias, desde a chegada do furacão Harvey àquele estado do sul dos EUA, a pluviosidade registada correspondeu à quantidade de chuva que, em circunstâncias normais, cairia num período de seis meses. "Nunca vimos uma coisa como esta, esta previsão era impensável", declarou o responsável.

Na segunda-feira, o governador do Texas, Greg Abbott, destacou mais mil agentes adicionais da Guarda Nacional, a juntar aos três mil que já estavam a prestar apoio à população do Texas, um estado com o tamanho combinado da Bélgica, França e Suíça. Neste momento, crê-se que pelo menos nove pessoas já perderam a vida na área de Houston, uma das mais afetadas pelas cheias –isto depois de Tricia Bentley, porta-voz dos serviços médicos do condado de Harris, ter confirmado que houve seis mortes registadas ali desde domingo "potencialmente ligadas ao furacão Harvey".

Esse número não diz respeito à família de seis pessoas que terá morrido dentro de uma carrinha que foi apanhada numa enxurrada de água. Antes disso, já tinham sido confirmados outros três mortos quando o Harvey atingiu o Texas na sexta-feira. Em Houston, uma mulher morreu afogada quando tentava fugir do carro perante a subida das águas. Outro homem foi encontrado morto num parque de estacionamento de um supermercado Wal-Mart que ficou totalmente inundado no condado de Galveston. Uma terceira pessoa morreu na área de Rockport quando a chegada do Harvey provocou um incêndio na sua casa.

Nas últimas 48 horas, os serviços de emergência de Houston, a maior cidade do Texas, receberam seis mil pedidos de ajuda, com entre 300 e 400 casas ainda encurraladas pelas cheias e os seus residentes à espera das equipas de resgate. Os meteorologistas estão a prever que as águas vão continuar a subir nalgumas partes do estado, com as autoridades a abrirem e a fecharem as comportas de barragens na tentativa de aliviar as pressões causadas pelas chuvas torrenciais e consequentes inundações.

"Ainda só vamos a meio destas chuvadas", diz Richard Angwin, meteorologista da Al-Jazeera. "O pior provavelmente ainda está para vir", isto porque a tempestade só está a mover-se cerca de cinco quilómetros por hora, o que quer dizer que haverá muito mais precipitação a acumular-se nas ruas e estradas do Texas até ao final da semana. "A tempestade não está a mover-se rápido para lado nenhum, está a deslocar-se muito devagar. Ainda está a produzir muitos efeitos por ter entrado em contacto com as águas quentes do Golfo do México."

Esta terça-feira, é esperada uma visita de Donald Trump ao Texas mas não a Houston, a quarta maior cidade dos Estados Unidos, cujas autoridades continuam sem conseguir lidar com as cheias "catastróficas". A par dos 50 condados do Texas afetados pelo Harvey, também uma parte do Louisiana foi afetada pelo furacão de categoria 4 – o mais poderoso a atingir os EUA nos últimos 13 anos – que, no fim de semana, passou a tempestade tropical. Calcula-se que cerca de 450 mil pessoas venham a pedir assistência federal no pós-desastre, na tentativa de obterem apoio financeiro e novas habitações.