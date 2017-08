Nigéria. Ex-ministra do Petróleo acusada de corrupção

A antiga ministra do Petróleo da Nigéria Diezani Alison-Madueke tem 17,5 milhões de euros (21 milhões de dólares) bloqueados em contas bancárias, na sequência de acusações de corrupção.

A ordem foi dada, esta segunda-feira, pelo juiz do Supremo Tribunal Federal, após uma queixa da Comissão de Crime Económico e Financeiro da Nigéria contra Diezani Alison-Madueke. Segundo o organismo, a ex-governante desviou fundos com a ajuda de altos funcionários do sector do petróleo e celebrou contratos vantajosos para as petrolíferas.

O magistrado decidiu também confiscar 56 imóveis ligados a Diezani Alison-Madueke, avaliados em 7,5 milhões de euros (9 milhões de dólares).

Esta não é a primeira vez que o nome da ex-governante nigeriana, que deixou o cargo há dois anos, surge associado a escândalos financeiros. Desde essa altura, Diezani Alison-Madueke esteve envolvida em casos de corrupção, fraude, uso indevido de dinheiro público e branqueamento de capitais na Nigéria, Grã-Bretanha, Itália e EUA, refere a Al-Jazeera.

De acordo com o Ministério Público, a antiga ministra terá recebido subornos das petrolíferas ENI e Shell quando ainda estava em funções. Gestores das duas petrolíferas também estão a ser investigados no âmbito do processo.

O nome de Goodluck Jonathan também esteve associado ao caso de corrupção, apesar de o ex-Presidente da Nigéria ter sempre negado o recebimento de dinheiro ilegal.

Vários executivos e altos funcionários do sector petrolífero estão a ser acusados de corrupção na Nigéria. Ainda em julho, a justiça norte-americana decidiu confiscar 120 milhões de euros (144 milhões de dólares) em propriedades de empresários nigerianos do sector do petróleo nos EUA, envolvidos nestes casos.