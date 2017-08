João Lourenço diz que os resultados das eleições em Angola foram “bons” e admite privatizar empresas que representem um “peso morto”

João Lourenço, que segundo os resultados provisórios será o novo Presidente de Angola, considera que os resultados das eleições gerais angolanas de 23 de agosto foram “bons”. Em entrevista à agência EFE, em Madrid, onde se encontra neste momento, o atual ministro da Defesa Nacional anunciou também que o Governo angolano está a negociar a aquisição de meios de defesa com Espanha.

“Estamos a trabalhar na aquisião de aviões de vigilância marítima ao fabricante espanhol CASA. Estamos interessados em proteger a fronteira norte, com a República Democrática do Congo, e que sabemos que Espanha tem boas soluções e equipamentos em matéria de proteção de fronteiras, seja marítimas, seja terrestres”, afirmou.

Sobre as eleições da semana passada, cujos resultados provisórios o dão como vencedor, o ministro da Defesa disse assumir com “grande confiança” o desafio de suceder a 38 anos de liderança de José Eduardo dos Santos. “Apesar das dificuldades, os resultados eleitorais foram bons e o MPLA conseguiu um grande apoio popular e isso encoraja a seguir”.

Reconhecendo que a situação financeira do país “é menos boa, por causa da queda dos preços do petróleo", João Lourenço afirmou que “Angola é um país de paz, um país em que os cidadãos se reconciliaram”, o que representa uma “vantagem” em relação ao seu antecessor, “que durante pelo menos 27 anos governou em situação de guerra”.

Questionado sobre as medidas que irá implementar para recuperar a economia num país em que o petróleo representa 95% das exportações, João Lourenço afirmou que o seu plano passa por “convidar investidores externos para atrair investimentos”. “Vamos trabalhar para criar um bom ambiente de negócios”, nomeadamente através da “alteração da política de vistos, que tem impedido a entrada de investidores”. Além disso, afirmou o ministro da Defesa, “vamos lutar contra a corrupção em todas as suas formas e contra o nepotismo”. “Se ganharmos estas balhatas - e vamos ganhá-las - conseguiremos inverter a situação do país”.

Afirmando como prioridade a “diversificação da economia, esquecendo um pouco o petróleo”, João Lourenço garantiu que vão ser “criados incentivos à agroindústria em Angola, para potenciar as vastas terras aráveis e água disponíveis”, do mesmo modo que haverá uma maior aposta na indústrias de transformação e extração, pescas e turismo. “Se diversificarmos estes quatro setores da economia, vamos conseguir resolver um dos principais problemas de Angola, que é o desemprego, sobretudo entre os mais jovens”, disse João Lourenço, assumindo-se como um “reformador ao estilo de Deng Xiaoping e não de Gorbachev”.

A privatização de empresas públicas que não sejam lucrativas e representem um “peso morto para o Estado” é também assumida como uma prioridade para João Lourenço, que se escusou, no entanto, a relevar que empresas são estas. “Não posso dizer, isso é o que vamos estudar, caso a caso, e será feito pelo novo executivo”, limitou-se a dizer. Mais à frente na entrevista, o ministro da Defesa voltaria a insistir na questão da privatização. “Acreditamos especialmente no setor privado, que é a solução para o problema do desemprego. O Estado não pode ocupar-se de todos os cidadãos”.

Na mesma entrevista, João Lourenço compromete-se a “fortalecer” as relações com Cuba e os cubanos, que “nos deram a mão num momento crítico e derramaram o seu sangue no nosso território, e isso não tem preço”. O ministro da Defesa assume ainda o objetivo de “preservar e usar” as “conquistas” dos antecessores, Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos, ambos do MPLA. “Vou usar essas conquistas, a independência, a soberania, a paz, a reconciliação, e concentrar-me no desenvolvimento da economia. Angola tem recursos enormes e as condições necessárias para criar um ambiente de negócios que incentiva os investidores a virem para o nosso país”, concluiu.