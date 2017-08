Ex-assessor de Trump ajudou a criar a ordem que proibia muçulmanos iraquianos de entrar nos EUA – e agora lucra com ela

Mais um exemplo da ligação entre radicalismo e cupidez entre gente próxima da atual administração americana

É o que se chama negócio que gera negócio. Walid Phares, um libanês-americano que foi assessor de campanha de Donald Trump, ajudou a criar a famosa ordem que impedia a entrada nos Estados Unidos de pessoas de seis países de maioria muçulmana, entre eles o Iraque. Essa ordem, que Phares apareceu na televisão a justificar, foi considerada ilegal por vários tribunais, mas uma versão atenuada da mesma tem estado a ser aplicada, com consequências difíceis para muita gente.

Meses após deixar de ser assessor do Presidente, Phares tem aparecido em tribunais americanos a defender iraquianos que enfrentam ordens de deportação. Fá-lo como testemunha qualificada, ou perito, e cobra um mínimo de 15 mil dólares (12.500 euros). Um diretor do grupo A Demand for Action (Exigência de Ação), que advoga a favor de cristãos no Médio Oriente, comentou: “Isto é um monstro que ele ajudou a criar, e agora está a pedir milhares de dólares a pessoas para as proteger desse mesmo monstro. É uma vergonha. É tirar partido de pessoas quando estão mais vulneráveis”.

Pela sua parte, Phares acha que o que faz não tem mal nenhum. “Alguns indivíduos pediram-se se podia servir de perito – não em relação à deportação, nem à proibição de entrada, mas sobre as ‘condições nacionais’ no Iraque. São dois assuntos distintos”, disse a um site. E, para concluir, acusou: “Hipocrisia é quando críticos políticos atacam a minha qualificação profissional invocando ligações não existentes à minha opinião política que, a propósito, descrevem falsamente”.