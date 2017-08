Embaixador do Sri Lanka no Brasil acusado de crimes de guerra

Grupos de Direitos Humanos, encabeçados pelo Projeto Internacional de Verdade e Justiça, acusam judicialmente o antigo general do Sri Lanka, Jagath Jayasuriya, atualmente embaixador do país no Brasil, de crimes de guerra, cometidos na última fase da guerra civil, em 2009, quando era comandante do Exército.

Jayasuriya, alegadamente, supervisionou unidades militares que atacaram hospitais, torturaram, mataram e fizeram desaparecer milhares de pessoas.

Embaixador em seis países — Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Suriname, para além do Brasil —, Jayasuriya possui imunidade diplomática, que os grupos esperam que seja retirada pelos governos locais.

O advogado responsável pela coordenação do processo, Carlos Castresana Fernandez, informou a agência de notícias Associated Press que, na segunda-feira, as acusações foram processadas no Brasil e na Colômbia e que nos próximos dias o mesmo vai acontecer na Argentina, Chile e Peru. O governo do Suriname não aceitou a acusação.

O paradeiro do embaixador não foi revelado, e as chamadas telefónicas e emails para a embaixada do Sri Lanka no Brasil não foram respondidas.

Durante o período em que comandou as forças de segurança do país, entre 2007 e 2009, no contexto de uma guerra civil que durou 26 anos, estima-se que tenham morrido até 70 mil pessoas. Jayasuriya é acusado de permitir torturas e crimes num campo de concentração de Vavuniya, cidade do norte do Sri Lanka.

Yasmin Sooka, a diretora executiva do Projeto Internacional de Verdade e Justiça (ITJP), afirma: “O general Jagath Jayasuriya não pode negar que não tinha conhecimento de que havia tortura constantemente no campo. Existiam câmaras de tortura subterrâneas, construídas de propósito e equipadas com correntes, algemas e sistemas de polias para levantar vítimas de cabeça para baixo”. E acrescenta: “Se as vítimas conseguiam ouvir-se uns aos outros de noite em edifícios separados, então também ele podia”.

O exército do Sri Lanka negou a prática de crimes durante a guerra civil, e o governo recusou envolver o então general em qualquer acusação judicial. Após alguns anos desde o fim da guerra, Jayasuriya reformou-se da vida militar e em 2015 foi nomeado embaixador no Brasil, cargo que desempenha desde então, juntamente com a representação em cinco outros países.