Daesh abandona área na fronteira entre a Síria e o Líbano

Militantes do autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) e as suas famílias deixaram, esta segunda-feira, a área da fronteira entre o Líbano e a Síria em comboios, escoltados pelo Exército sírio, entregando assim o controlo do seu enclave. Segundo a Reuters, o comboio deixou Qalamoun e dirige-se para o leste da Síria, levando 308 militantes com as suas armas e 331 civis.

Esta ação coloca fim à presença de militantes sunitas na fronteira, uma meta importante para o Líbano e para o grupo xiita Hezbollah, e representa a primeira vez que o Daesh concorda publicamente com uma saída forçada de um território que controlava na Síria.

O Daesh concordou com um acordo de cessar-fogo que entrou em vigor no domingo, com o Exército do Líbano numa frente e com o Exército sírio e o Hezbollah na outra, após perder grande parte do seu enclave montanhoso que se estende pela fronteira, preparando o caminho para sua retirada.

O líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse na segunda-feira que o grupo concordou com a saída do Daesh, em parte para descobrir o destino de nove soldados libaneses no cativeiro do Estado Islâmico desde 2014.

Tanto o Hezbollah como as autoridades do Líbano anunciaram a retirada como uma rendição do grupo jihadista. “Nós não negociamos. Estamos no lugar do vencedor”, disse o chefe da agência de segurança interna do Líbano, o general Abbas Ibrahim.

Dentro da Síria, o Daesh está a recuar em muitas frentes e a perder território.