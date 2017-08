Conselho de Segurança da ONU reunido para analisar míssil da Coreia do Norte

A reunião ocorre menos de um mês depois de o Conselho ter imposto o seu mais forte – até à data – conjunto de sanções ao regime de Pyongyang.

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) está reunido de emergência para discutir uma resposta ao lançamento de um míssil balístico pela Coreia do Norte sobre o Japão.

A reunião ocorre menos de um mês depois de o Conselho ter imposto o seu mais forte – até à data – conjunto de sanções ao regime de Pyongyang.

Antes da reunião à porta fechada, embaixadores de vários Estados pronunciaram-se sobre os próximos passos que desejariam que fossem decididos.

O representante do Japão, Koro Bessho, afirmou que o seu país sente a necessidade de aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte e quer discutir como o fazer.

A embaixadora dos EUA, Nikki Haley, disse, por seu lado, que "alguma coisa séria tem de acontecer", mas não especificou.

Já o diplomata britânico Matthew Rycroft sugeriu que os membros do Conselho de Segurança devem analisar o reforço das sanções à Coreia do Norte.

O míssil sobrevoou a ilha de Hokkaido (norte), a segunda maior ilha do arquipélago do Japão, e caiu no Oceano Pacífico, a 1.180 quilómetros da costa japonesa.

O lançamento, às 5h57 locais de terça-feira (21h57 de segunda-feira em Lisboa), foi já condenado pela Coreia do Sul e pelo Japão, Rússia, Estados Unidos, União Europeia, Alemanha, França e Reino Unido, assim como Portugal, entre outros países.