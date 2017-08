Trump rescindiu regra de combate às cheias semanas antes de furacão Harvey varrer o Texas

A 15 de agosto, menos de duas semanas antes de o furacão Harvey trazer consigo "cheias sem precedentes" ao estado do Texas, Donald Trump rescindiu uma regra implementada pela anterior administração para dar resposta a fenómenos naturais decorrentes das alterações climáticas. "Vamos construir infraestruturas de forma mais rápida e mais barata e fazer com que os processos de licenciamento decorram muito mais rapidamente", anunciou Donald Trump nesse dia.

A regra em questão, aprovada por Barack Obama há dois anos mas que ainda não tinha entrado em vigor, ditava que novas estradas, pontes e outras infraestruturas tinham de ser planeadas e construídas tendo em conta os efeitos adversos das alterações climáticas, como a subida do nível do mar em zonas costeiras. Mas para Trump – o Presidente que retirou os Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris e que defende que o aquecimento global é um "embuste" da China para ganhar vantagem comercial sobre o resto do mundo –era apenas mais uma medida burocrática que ia dificultar a aprovação e licenciamento de novas obras.

Em mais um passo para anular os esforços de combate ao aquecimento global da anterior administração, o Presidente assinou um decreto em meados deste mês para impôr um limite máximo de dois anos à aprovação de grandes projetos de infraestruturas, incluindo para completar avaliações sobre os impactos ambientais desses projetos – numa medida muito criticada por cientistas do clima e ativistas ambientais mas aplaudida por grandes grupos empresariais como a Associação Nacional de Construtores de Casas, noticiou a Reuters na altura.

Estas notícias foram repescadas pelos media nas últimas horas, após terem sido confirmadas as primeiras cinco mortes decorrentes da passagem do furacão Harvey pelo Texas, que trouxe cheias "sem precedentes" ao estado e que, na madrugada desta segunda-feira, obrigou os serviços de emergência a resgatar mais de mil pessoas encurraladas pela subida do nível das águas em Houston.

De acordo com os oficiais, nunca o Texas foi atingido por uma tempestade tão grave, com mais de 75 centímetros de chuva a cair nalgumas áreas entre sábado e domingo, transformando estradas em rios e tornando impossível a movimentação de habitantes e das equipas de resgate sem ser em barcos.

Neste momento, e apesar de o furacão já ter passado a tempestade tropical, a cidade de Houston, uma das mais castigadas pelo Harvey, está a preparar-se para ser atingida pela quantidade de pluviosidade que, em circunstâncias normais, seria registada num ano inteiro – numa altura em que centenas de estradas já foram cortadas, escolas encerradas, hospitais evacuados e em que milhares de pessoas continuam sem eletricidade.

Muitas áreas já estão completamente inundadas ou enfrentam esse cenário ao longo da próxima semana, avançou esta domingo o gabinete de Previsão Avançada de Hidrologia dos Serviços Meteorológicos Nacionais. Os especialistas estão a antever "cheias catastróficas e que põem em risco vidas" para esta semana, sobretudo no sudeste do Texas, sem previsões de melhoria das condições climatéricas ao longo dos próximos sete dias.

Depois de ter desejado "boa sorte" aos texanos quando a chegada do furacão Harvey estava iminente, Trump deverá deslocar-se esta terça-feira a uma cidade do estado ainda por definir para "rever os esforços de recuperação das autoridades estatais" no rescaldo do desastre, anunciou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee.