Pouco antes das eleições, havia planos para construir uma Trump Tower em Moscovo

A empresa de Donald Trump e alguns investidores assinaram um documento em que monstravam intenção de construir uma Trump Tower em Moscovo, capital da Rússia. A revelação é feita pelo jornal norte-americano “The Washintgon Post”, que acrescenta que o projeto de construção foi abandonado em janeiro de 2016, poucos dias antes de eleições primárias do Partido Republicano ( a 1 de fevereiro de 2016).

Segundo a publicação, Michael Cohen, advogado e vice-presidente executivo da Organização Trump, enviou um email ao porta-voz do Presidente russo, Dmitry Peskov, porque precissava de ajuda para avançar com o projeto imobiliário. Os documentos que comprovam esta comunicação foram submetidos esta segunda-feira ao Congresso norte-americano.

“Nos últimos meses, tenho estado a trabalhar com uma empresa sediada na Rússia a propósito do desenvolvimento do projeto Trump Tower- Moscow, na cidade de Moscovo. Sem querer entrar em grandes detalhes sobre as negociações, mas a comunicação entre as duas empresas está parada”, lê-se num e-mail a que uma fonte próxima teve acesso, citado pelo “The Washintgon Post”. “Uma vez que este projeto é muito importante, venho por este meio solicitar a sua ajuda. Respeitosamente, peço que alguém, de preferência você [Dmitry Peskov], que entre em contacto comigo para podermos discutir as especificidades e marcar reuniões com as pessoas adequadas. Desde já, agradeço a ajuda e espero por uma resposta”, escreveu Michael Cohen.

A discussão sobre a construção de uma Trump Tower arrancou em setembro de 2015. O plano passava por uma construtora erguer o edifício e, posteriormente, o milionário dar nome ao prédio. Pelos documentos a que o jornal teve acesso, não é possível perceber até que ponto Donald Trump tinha conhecimento e a que nível estaria envolvido no investimento.

“Não deveria ser surpreendente, a Organização Trump recebeu e analisou, nos últimos 40 anos, diversas oportunidades imobiliárias domésticas e internacionais. A proposta da Tump Moscovo foi simplesmente uma dessas muitas oportunidades consideradas e, por fim, rejeitada”, disse através de comunicado Cohen, que sublinhou que o projeto não se concretizou devido à falta de confiança de que seria possível conseguir um terreno, financiamento e aprovação do Governo para avançar.

Cohen não teve qualquer participação formal na campanha eleitoral mas é um dos braços direitos de Trump há mais de uma década. Quando questionado sobre o projeto, o advogado disse ao “The Washintgon Post” que nunca chegou a receber resposta do porta-voz do Kremlin e que os planos foram abandonados cerca de duas semanas depois.

Este será, segundo o jornal, a o contacto mais próximo conhecido entre Trump e a Rússia. A informação surge quando decorre um investigação sobre a alegada influência russa nas eleições presidenciais do ano passado. Com negações de ambas as partes envolvidas, tem chegado a público notícias de vários encontros entre pessoas de confiança do Presidente dos EUA e membros do núcleo próximo de Putin.