Morreu o dissidente iraniano Ebrahim Yazdi

Ebrahim Yazdi, um dos dissidentes mais importantes do Irão, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros, morreu este domingo, aos 85 anos, segundo a agência noticiosa oficial do país, IRNA.

Yazdi morreu em Esmirna, na Turquia, devido a complicações provocada por um cancro.

Foi um aliado próximo do aiatola Ruhollah Khomeini, o falecido líder da revolução islâmica no país de 1979. O partido de Yazdi, o Movimento Liberdade do Irão, integrou a revolução, mas, mais tarde, afirmou-se contra os religiosos que iam consolidando o poder.

O político acabou por ser afastado de cargos, depois de ter sido chefe da diplomacia iraniana em 1979 e legislador até 1983. Somou depois frequentes penas de prisão por acusações relacionadas com segurança e foi apoiado pelo Presidente moderado Hassan Rouhani.

Yazdi estava na cidade turca de Esmirna para tratamento médico, depois de ter visto recusado um visto para os Estados Unidos.