Míssil norte-coreano sobrevoa Japão

Projétil terá caido no mar sem provocar danos

Um míssil disparado pela Coreia do Norte sobrevoou a região norte do Japão esta terça-feira de madrugada (noite de segunda-feira em Portugal), informou o governo nipónico.

O sistema de alerta para este tipo de armamento chegou a aconselhar os residentes na região sobrevoada a tomarem medidas de precaução, mas de acordo com a estação de televisão pública japonesa NHK não há damos a registar.

De acordo com a mesma fonte o míssil ter-se-á partido em três e caído no mar, ao largo da segunda maior ilha do arquipélago japonês, Hokkaido.

As Forças Armadas japonesas não tentaram tentado destruir o projétil que terá sobrevoado o seu território pelas 6h06 locais (22h06 em Lisboa).

A notícia foi avançada inicialmente pelas autoridades sul coreanas dando conta de um disparo realizado nos arredores da capital do vizinho do norte, Pyongyang.

Sábado passado a Coreia do Norte disparou “vários projéteis” que caíram no mar a cerca de 150 quilómetros da sua costa leste, anunciou o Ministério da Defesa da Coreia do Sul.

Os disparos, que poderão ser de mísseis, terão sido feitos de instalações militares na província norte-coreana de Gangwon, adiantou o ministério sul-coreano, citado por media internacionais.

Desde a realização de um teste de um míssil balístico intercontinental em julho, o regime de Pyongyang tem ameaçado disparar mísseis contra a ilha de Guam, território dos Estados Unidos no pacífico ocidental.