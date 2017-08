Menina indiana de 13 anos que foi violada aguarda que tribunal a deixe abortar

´E mais um caso a juntar a tantos outros, todos idênticos, ocorridos na Índia. Os pais de uma menor de 13 anos vão recorrer ao Supremo Tribunal para que a filha possa abortar, após ter sido violada por um amigo do pai. O caso aconteceu em Bombaim e o agressor já se encontra preso.

A menina está grávida de 30 semanas e o seu estado foi descoberto após os pais a levarem ao médico, em busca de tratamento para a obesidade. “Ela foi trazida até mim pelos seus pais a 9 de agosto. Eles suspeitavam que ela tinha um problema de tiróide ou alguma outra condição médica, porque estava a ganhar muito peso”, contou o médico Nikhil Datar à BBC.

“Os exames mostraram que estava grávida de 27 semanas, então informei a polícia”, continuou. A lei indiana apenas permite a interrupção voluntária da gravidez após as 20 semanas de gestação caso a vida da mãe esteja em perigo.

Datar afirma que a criança “sabe que está grávida e entende o que isso significa, mas não totalmente” e recomenda o aborto por razões de saúde. “Os seus ossos pélvicos não estão totalmente desenvolvidos para carregar um bebé até ao fim da gravidez e ela irá passar por um trauma físico e mental caso não possa abortar”, acrescenta.

Este caso surge poucos dias depois de uma outra menina de 10 anos, também ela vítima de violação, ter dado à luz na cidade de Chandigarh. A história percorreu o mundo depois de o tribunal ter recusado o pedido dos pais para que pudesse abortar, justificando que a gravidez já ia muito avançada. Em maio, um caso semelhante foi registado em Haryana, onde outra menor de 10 anos foi autorizada a abortar, após ter sido violada pelo padrasto.

De acordo com a BBC, estes três casos ocorridos num espaço de tempo tão curto têm causado grande alarme social. No entanto, ativistas acreditam que existem muitas outras histórias idênticas que nunca chegam à opinião pública, ou porque são descobertos dentro do prazo legal das 20 semanas de gestação, ou porque os pais das menores violadas não os denunciam à polícia.