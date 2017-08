Homens acusados de violação, homicídio e canibalismo vão a tribunal

O caso passa-se numa zona rural da África do Sul, e é o último a envolver uma prática horrível muito antiga, que subsiste hoje

Um homem entra numa esquadra de polícia e diz que foi lá porque está farto de comer carne humana. Os policias riem-se. O homem, para mostrar que é sério, tira de um saco uma perna e uma mão humanas. A polícia prende-o, e começa uma investigação. Na casa onde o homem os leva, encontram oito orelhas humanas num jarro.

O caso, que esta segunda-feira deu origem a uma primeira aparição do acusado em tribunal, passou-se há semana e meia na cidade rural de Estcourt, província de KwaZulu-Natal. E não é a única notícia recente de canibalismo na África do Sul. Ainda há um mês, foi preso em Durban, a 175 quilómetros de Estcourt, um homem que tinha consigo a cabeça de um cadáver. Mas a atual situação será algo diferente. No total, cinco homens foram presos, todos na casa dos vinte ou dos trinta anos, e poderão estar em causa outros crimes.

Apesar de todas as proibições legais, morais e religiosas, o consumo de carne humana continua a verificar-se em diversos lugares de África (e não só). É especialmente popular a carne de albinos, por se acreditar que tem propriedades mágicas, sendo usada por feiticeiros em medicina 'muti'. Agora, familiares de pessoas da zona que desapareceram nos últimos tempos procuram angustiadamente saber se elas foram vítimas dos canibais. E uns trezentos residentes já terão admitido que consumiram carne humana.

Um representante da polícia, Thembeka Mbhele, disse em conferência de imrensa que foram encontrados restos humanos em Estcourt e noutro local. Em relação a três dos suspeitos, explicou: "Alega-se que violaram e assassinaram uma mulher e a seguir desmembraram o seu corpo e que alguns deles consumiram alguma da sua carne e partes do corpo, que terão partilhado com um quarto suspeito".

Na manhã desta segunda-feira, o tribunal adiou a audiência para setembro. As investigações prosseguem.