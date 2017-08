Gabinete de Aung San Suu Kyi acusa grupos humanitários de estarem a “ajudar terroristas”

O gabinete de Aung San Suu Kyi, tida como a líder de facto de Myanmar (antiga Birmânia) desde 2016, acusou este domingo funcionários de organizações sem fins lucrativos de estarem a "ajudar os terroristas" no estado de Rakhine, no norte do país, aumentando os receios de que estes venham a ser alvos de ataques sob duras críticas de "irresponsabilidade política".

No Facebook, o gabinete da conselheira estatal disse ter sido informado de que houve funcionários de ONG a "participar" no cerco de "terroristas extremistas" a uma vila de Rakhine, publicando uma fotografia de biscoitos do Programa Alimentar Mundial (PAM) da ONU a serem distribuídos entre civis no dia 30 de julho "no campo em que os terroristas estavam abrigados".

A grave acusação do governo birmanês surge numa altura em que as relações entre a maioria budista e a minoria muçulmana Rohingya estão a deteriorar-se rapidamente, com vários grupos de Direitos Humanos a acusarem o Exército de cometer crimes contra a Humanidade no estado de Rakhine, onde os Rohingya vivem concentrados.

Nos últimos meses, a administração da Nobel da Paz – que não pode ocupar o cargo de Presidente mas que é tida como a líder de facto de Myanmar – tem impedido o acesso de grupos humanitários e de jornalistas ao estado do Norte, tendo lançado uma campanha de descrédito dessas organizações que, na prática, já levou a ONU a suspender as suas operações no território.

"À luz da situação no terreno, o gabinete da ONU em Myanmar decidiu realojar temporariamente a maioria dos seus funcionários" noutras zonas que não Maungdaw, anunciou este fim de semana um porta-voz das Nações Unidas em Rakhine, sem mais pormenores. Um jornalista local diz ter visto quase 100 funcionários humanitários a abandonarem a cidade costeira de Buthidaun em lanchas rápidas, horas depois de o governo ter divulgado o seu comunicado no domingo.

"A propaganda inflamatória de Suu Kyi está a alimentar os sentimentos anti-Rohingya e anti-ONG, numa altura em que ela deveria estar a fazer tudo o que está ao seu alcance para garantir a paz e promover os Direitos Humanos", acusa Matthew Smith, diretor executivo da ONG Fortify Rights, classificando o último comunicado do governo como "profundamente irresponsável, perigoso e potencialmente fatal".

A mesma crítica é tecida por Phil Robertson, vice-diretor Human Rights Watch para a Ásia. "É de uma profunda irresponsabilidade Aung San Suu Kyi estar a acusar ONG internacionais de envolvimento nos ataques 'terroristas' em Rakhine sem quaisquer provas!", escreveu este domingo no Twitter.

No início de agosto, a ONU tinha avisado os seus funcionários em Rakhine sobre as crescentes hostilidades naquele estado, alertando para as "probabilidades acrescidas de agitação civil" contra organizações sem fins lucrativos. "Os rumores e a desinformação vão continuar a ser usados para alimentar as hostilidades e os sentimentos anti-ONU e anti-ONG e para elevar as ansiedades", lia-se nesse relatório oficial.

Reagindo à publicação de uma imagem oficial do PAM pelo governo birmanês, o programa das Nações Unidas enviou um comunicado ao "The Guardian" esta segunda-feira no qual refere que "leva muito a sério quaisquer alegações de desvio de comida" e que, por essa razão, já pediu "mais detalhes às autoridades" sobre o lote de biscoitos fotografados, "já que isso permite rastrear as suas origens e o seu local de distribuição". Para já ainda não obteve respostas.

A acusação de Suu Kyi às ONG surge depois de, na sexta-feira, pelo menos 104 pessoas terem morrido, entre elas 12 membros das forças de segurança, após militantes de um grupo autointitulado "Exército Arakan para a Salvação dos Rohingya" ter atacado uma esquadra da polícia. O episódio de violência, o mais grave de uma série de incidentes registados no norte de Myanmar no último ano, marca a escalada letal de um conflito que já levou dezenas de milhares de muçulmanos a fugirem para o Bangladesh.

No final de 2016, perante a deterioração da situação em Rakhine, o International Crisis Group tinha avisado que, sem políticas de integração da minoria Rohingya, perseguida há várias décadas pelas autoridades e pela maioira budista no país, o conflito só ia piorar. “Para remover a principal raiz da violência – o desespero dos Rohingya –, o Governo tem de reverter a discriminação de longa data da minoria muçulmana, moderar as suas táticas militares e estender a mão aos aliados muçulmanos de Myanmar.” O think tank também alertou, no mesmo relatório, para os elevados riscos de estes recém-criados grupos de insurgência se radicalizarem ou serem instrumentalizados por organizações terroristas externas se as políticas relativas à minoria muçulmana não forem revistas.

Ignorando os avisos, o gabinete de Suu Kyi ordenou este fim de semana que todos os jornalistas passem a usar o termo "terroristas" para descrever os militantes Rohingya que estão a pegar em armas para combater a repressão estatal, ameaçando aprovar leis de combate ao terrorismo para os forçar a adotar esse termo em todos os artigos que façam referência à minoria.

A par disso, o governo birmanês continua a recusar dar vistos aos investigadores da ONU encarregados de investigar os abusos cometidos contra civis Rohingya em Rakhine – isto depois de ter acusado a organização de estar a levar a cabo uma "campanha de difamação" do governo no rescaldo das declarações do alto comissário para os Direitos Humanos, que em fevereiro acusou as forças de segurança de estarem a cometer homicídios e violações em massa de muçulmanos Rohingya, no que "muito provavelmente" corresponde a crimes contra a Humanidade e limpeza étnica.