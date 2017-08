Depois do Texas, Trump decreta estado de emergência no Louisiana

O Presidente norte-americano Donald Trump decretou esta segunda-feira o estado de emergência federal no Louisiana, estado para onde se dirige a tempestade Harvey, que deixou a cidade de Houston debaixo de água.

A declaração de emergência abrange inicialmente cinco paróquias do Louisiana: Beauregard, Calcasieeu, Cameron, Jefferson Davis e Vermillion. E permite que as operações de emergência relativas ao Harvey sejam coordenadas nesses locais pela agência federal de gestão de emergências, FEMA, segundo um comunicado da Casa Branca.

A declaração de emergência implica também que o governo federal cubra 75% do custo de algumas medidas de proteção.

O governador do Louisiana, John Bel Edwards, referiu a necessidade de equipamento de busca e salvamento, assim como abrigos, especialmente no sudoeste do estado, onde os meteorologistas preveem a queda de 25 a 50 centímetros de chuva por metro quadrado.

Donald Trump decretou o estado de emergência federal no Texas na sexta-feira à noite.

O Harvey tocou terra na madrugada de sábado, na costa do Texas, como furacão de categoria 4, numa escala de cinco, perdeu força nas primeiras horas e tornou-se uma tempestade tropical.

No Texas, chuvas muito intensas provocaram inundações em várias localidades, nomeadamente em Houston, quarta maior cidade dos Estados Unidos, com cerca de dois milhões de habitantes.