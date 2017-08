Sara Sampaio volta a ser um anjo da Victoria´s Secret

A modelo portuguesa Sara Sampaio vai voltar a ser um dos anjos da marca americana Victoria´s Secret. E o local escolhido para desfilar em lingerie, no Fashion Show 2017, no final do ano, pode ser a cidade chinesa de Xangai, onde a insígnia abriu uma flagship store recentemente.

Nas redes sociais, ao contrário de outros anjos já selecionados para o desfile, Sara ainda não comentou esta consagração. Há uma semana, no facebook deixou apenas uma mensagem simples:"Amo NY no verão".

Sara, de 26 anos, recebe pelo terceiro ano consecutivo as asas de anjo da marca americana. No currículo, soma todos os prémios que uma modelo pode receber em Portugal, a presença em campanhas da Victoria´s Secret, mas também de outras marcas de referência internacional, a par de campanhas com a lingerie da H&M ou a roupa de banho Calzedonia.

No grupo restrito que vai estar ao seu lado no próximo desfile, considerado um ponto alto na carreira de qualquer modelo, terá nomes como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Behati Prinsloo, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Romee Strijd, Stella Maxwell, Taylor Hill, Amilna Estevão e Maria Borges.

Quanto ao local, a imprensa de moda internacional tem apontado a cidade chinesa de Xangai como a hipótese mais provável, confirmando a aposta da marca de lingerie num país onde quer continuar a expandir-se. Habitualmente, o desfile é filmado em Los Angeles ou Nova Iorque, mas em 2014 saltou para Londres e, no ano passado, escolheu Paris.