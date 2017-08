Próximo de nazis, talvez. Não-qualificado, de certeza. Sebastian Gorka, o homem demitido por Trump

É mais uma baixa na Casa Branca e, como em várias das anteriores, era esperada por muitos analistas. Sebastian Gorka, vice-assistente do Presidente com foco no contraterrorismo, foi demitido na sexta-feira.



Na sua mensagem de despedida, ele sugere que se demitiu porque as pessoas que neste momento mandam na Casa Banca não estão empenhadas em "tornar a América Novamente Grande" ("Make America Great Again", a frase eleitoral de Donald Trump). Uma explicação semelhante àquela que uma semana antes foi dada por Steve Bannon, conselheiro político de Trump, que foi demitido após a nomeação do general John Kelly como chefe de gabinete. Sendo próximo de Bannon, que o levou para a Casa Branca, dificilmente Gorka se manteria no lugar.



Outro factor que terá contribuído foram as polémicas em volta das suas ligações a neonazis. Gorka será alegadamente membro da Ordem de Vitesz, um antigo grupo antissemita húngaro, cujo emblema usou na cerimónia da tomada de posse de Trump, em janeiro. Gorka diz que levou o emblema como forma de homenagear os seus pais, resistentes húngaros anticomunistas. Mas na sequência da polémicas sobre os acontecimentos de Charlottesville, onde um jovem matou uma mulher com um carro e Trump recusou condenar os supremacistas brancos a que ele pertencia, a permanência de Bannon e Gorka tornou-se ainda mais insustentável do que já era.



No caso do segundo, não só as ideias eram contestadas, como as próprias qualificações que ele alegava ("uma autoridade internacionalmente reconhecida em matérias de segurança nacional, guerra assimétrica, terrorismo e democratização") eram questionadas desde o início. Uma das suas teses que suscitava especial resistência era a de que o terrorismo islâmico não tinha nada a ver com a pobreza ou crises politicas, mas com a ideologia original do Islão.



Um espião britânico?

Gorka nasceu em 1970 em Londres, no bairro de Hammersmith, filho de um casal que húngaros que tinham fugido do seu país após a insurreição falhada de 1956 contra o regime comunista. Estudou filosofia e teologia na University of London, e durante esse período terá servido numa unidade do Exército Territorial Britânico especializada em interrogatórios. Partiu depois para a Hungria, onde fez um mestrado em Relações Internacionais e Diplomacia, e começou a estabelecer conexões com gente ligada ao poder, embora nunca tivesse conseguido a sua desejada autorização de segurança para ter acesso a material confidencial. Motivo: era suspeito de ser um espião britânico, o que ele nega.



Após o 11 de setembro, Gorka começou a ser apresentado e a falar na televisão húngara como especialista em terrorismo. Isso, assim como a evolução da sua carreira académica (na qual há elementos mal esclarecidos), ajudou-o a estabelecer laços com instituições americanas, e em 2004 ele foi viver para a Alemanha, onde se estudou adjunto no Centro Europeu George C. Marshall para Estudos de Segurança.



Seguiu em 2008 para os Estados Unidos, onde esteve em várias instituições, incluindo a fundação da Universidade dos Marines. Por essa altura tornou-se editor de segurança nacional do site Breibart News, fundado e dirigido por Steve Bannon.

"Não está ao nível do seu lugar"

O Breibart News é associado à chamada alt-right (direita alternativa), afiliada à extrema-direita, e muitas das ideias mais bizarras repetidas por Trump - por exemplo, que a forma de vencer os terroristas muçulmanos é com balas embebidas em sangue de porco - tiveram lá a sua vida anterior.



Gorka surge com frequência em público a defender as ideias mais radicais de Trump, e seria sobretudo esse papel que o recomendava ao Presidente. Quanto ao nível dos seus conhecimentos em matéria de terrorismo, a maioria dos académicos nessa área poe-nos em causa. Mesmo o seu antigo orientador de doutoramento disse que "o seu nível de especialização não está ao nível do seu lugar na Casa Branca".



Como outros assessores recentemente demitidos por Trump - Anthony Scaramucci, o ex-assessor de imprensa, é um exemplo -, Gorka tinha o hábito contraprodutivo de telefonar a críticos para desmentir o que diziam, bem como para os insultar e ameaçar. Agora vai voltar a exercer o belicismo unicamente na televisão, e é bastante provável que Trump o ouça lá mais do que o ouviu durante os meses que ele esteve na Casa Branca.