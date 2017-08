Nas Ramblas não há medo, há silêncio

Uma semana depois da tragédia causada pelo atentado islamita que custou a vida a 13 pessoas e feriu mais de uma centena de diversas nacionalidades, entre elas duas portuguesas, as Ramblas de Barcelona recordam as vítimas e tentam recuperar a normalidade. Nos 600 metros de passeio percorridos pela furgoneta assassina, da Praça da Catalunha até ao mosaico de Joan Miró, perto do Teatro do Liceu, os turistas movem-se agora com rosto sério, pensativos. Dir-se-ia que os grupos de adolescentes são menos ruidosos do que outrora e que os vendedores ambulantes baixaram o tom de voz. Há tanto silêncio que até se consegue ouvir as conversas de quem passa, não raro centradas no atentado.

À saída do metro, na parte superior das Ramblas, no mesmo lugar onde a viatura entrou para o passeio, ergue-se uma espécie de altar, com centenas de velas no solo, mensagens escritas em papéis ou cartões de visita, flores, peluches de todos os tamanhos e uma ou outra bandeira. O altar tornou-se tão grande que obriga as pessoas a caminhar pela calçada. Se antes isso faria qualquer veículo buzinar contra a intromissão do peão, agora reduzem educadamente a velocidade.

Aquele não é o único altar que surgiu de improviso, poucas horas após o atentado. No percurso fatídico de 600 metros conta-se uma dezena deles, três dos quais de grande dimensão: um perto da Praça da Catalunha, outro na fonte de Canaletes, da qual se diz que quem bebe a sua água regressará à cidade, e o que tapa o mosaico de Joan Miró, no final da trajetória da morte.

Barceloneses voltam às Ramblas

Rodeando os altares, um círculo de pessoas acende velas, tira fotografias, deixa uma mensagem, abraça um companheiro, medita ou reza. No círculo, são muitos os turistas mas também os barceloneses que voltaram a umas Ramblas que tinham deixado de visitar por causa da massificação turística. “Somos de Tarragona, mas viemos para demonstrar que não temos medo”, diz Rafael, um senhor de idade, acompanhado pela mulher.

O lema “não temos medo” ouviu-se pela primeira vez no minuto de silêncio do dia seguinte ao atentado, na presença do Rei Filipe VI, do primeiro-ministro, Mariano Rajoy, e do presidente catalão, Carles Puigdemont. O mote apareceu de forma espontânea, tornou-se viral nas redes sociais, repete-se nas mensagens deixadas nos altares e até se vê em papéis afixados nas árvores.

A recusa do medo partilha o protagonismo com outras mensagens, como “Por um mundo em paz”, “Barcelona, estamos contigo”, “Sou muçulmano mas não sou terrorista”, escrito em inglês, e “Jesus Cristo é o caminho”, o mais comum entre os de cariz religioso. Também há dedicatórias a vítimas específicas. Ao longo do percurso, num dos altares, destaca-se a foto de Xavi Martínez, um menino de 3 anos que morreu com o seu tio-avô. É comovente a carinha de felicidade de Xavi numa foto tirada no seu terceiro aniversário (é o que indicam as velas do bolo de anos). Ao meu lado, a jovem Raquel acaricia a imagem com a mão e, a chorar, diz a um amigo: “Que brutalidade. Uma criança não merece morrer assim.”

Noutro altar congregam-se turistas italianos. A razão é a homenagem aos seus compatriotas Luca Russo e Bruno Gulotta. Numa T-shirt branca, uma inscrição feita a marcador, em italiano, diz: “O nosso coração está ao lado dos vossos entes queridos.” Em frente do mercado da Boquería, umas fotos recordam uma trabalhadora daquele local, Silvina Alejandra Pereyra, argentina de “sorriso angelical”, como alguém escreveu numa cartolina.

Abaixo do Teatro do Liceu, o passeio torna-se ruidoso: as mesas dos restaurantes estão a abarrotar, enormes canecas de cerveja ocupam a mesa de uns britânicos e os vendedores ambulantes atrevem-se a anunciar os seus produtos. Como antes da tragédia, não se vê à mesa gente autóctone, que passa a direito e ignora estes estabelecimentos que servem paella congelada e cerveja a preço de pub de Londres. Um pouco mais perto do porto, a Praça Real fervilha de mochileiros, turistas despistados e todo o tipo de traficantes.

No caminho de volta, de novo no mosaico de Miró, um jovem que parece ser norte-americano levanta os braços para estimular os presentes a cantar um gospel. Poucos o acompanham, talvez por timidez, por desconhecerem a letra da canção ou porque preferem manter-se em silêncio. Dado o escasso êxito, o jovem decide partir.

Na Boquería, as bancas do mercado estão abertas, animadas pelos turistas, sobretudo asiáticos, que fotografam tudo. Um dos comerciantes, que vende sumos exóticos, explica a um amigo como testemunhou a tarde do atropelamento. “Tivemos muito medo”, reconhece. No mercado viveram-se momentos de pânico, com centenas de pessoas a fugir das Ramblas. Aproveitando a confusão, foi por uma das vielas que saem do mercado que o condutor da furgoneta fugiu. Dias mais tarde, foi abatido pela polícia catalã.

Perto da igreja de Belém, sem fiéis a meio da tarde, um rapaz, Marc, pede a uma agente da polícia municipal que tire uma foto com ele. Ela aceita. O miúdo fica contente com a foto. Outrora ignorada, a polícia, tanto municipal como regional, é agora respeitada. “Obrigado, polícia”, diz um senhor mais velho, que anda de bengala, a um “mosso d’esquadra” (forças da ordem catalãs). Este agradece, meneando a cabeça.