Dois mortos, milhares de pessoas sem água e luz, grandes inundações. São os estragos do Harvey

Ao início da madrugada deste domingo, em Lisboa, Donald Trump louvou no Twitter a "maravilhosa coordenação entre o governo Federal e o do estado do Texas" no combate ao furacão, que causou pelo menos dois mortos na sua passagem pelo sudeste do Texas.

Recorde-se que o Presidente Trump tinha assinado a declaração de catástrofe natural, a pedido do governador do Texas, de forma a agilizar a "assistência do governo” federal ao estado do Texas.

Trump anunciou a declaração de catástrofe através da rede social Twitter.

Esperam-se chuvas torrenciais nos próximas dias que podem provocar grandes inundações. Há milhares de pessoas sem água nem eletricidade. As autoridades confirmam a morte de pelo menos duas pessoa no decurso da passagem do furacão Harvey pelo sudeste do Texas.

Em Rockport, o autarca Charles Wax, diz que o furacão provocou "devastação generalizada", com algumas escolas, casas e lojas a ficarem "fortemente danificadas ou destruídas". A cidade costeira, com quase nove mil habitantes, ficou também com estradas alagadas, árvores derrubadas, sinais de trânsito arrancados e barcos revirados.

Em Corpus Christi há mais de 210 mil pessoas sem eletricidade, de acordo com o jornal Houston Chronicle. O Harvey destruiu casas e lojas, com o vento a derrubar palmeiras e postes de iluminação e a lançar destroços contra hotéis e outros edifícios, juntamente com as inundações provocadas pelo chuva intensa.

Alerta para os próximos dias

O que mais preocupa as autoridades são as chuvas que poderão provocar inundações em cidades como Houston, a quarta maior dos Estados Unidos. O New York Times diz que como medida de prevenção, as autoridades mandaram transferir 4500 reclusos de três prisões no sul do Houston, para outras prisões, informou o Departamento de Justiça Criminal do Texas.

Recorde-se que o Harvey é o primeiro furacão significativo a atingir o Texas desde 2008, quando o Ike, com ventos até 177 quilómetros/hora atingiu Galveston e Houston, causando 22 mil milhões de dólares de prejuízos.

O furacão atingiu a costa do estado norte-americano do Texas na noite de sexta-feira com a categoria 4, mas mais tarde passou a tempestade tropical, com ventos de 110 quilómetros por hora.