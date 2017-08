"Dói o coração". Harvey faz cinco mortos e dezenas de feridos na passagem por Houston

O ciclone Harvey, já convertido em tempestade tropical, fez pelo menos cinco mortos e dezenas de feridos na sua passagem por Houston, no Estado do Texas, anunciou hoje o Serviço Meteorológico Nacional (NWS) dos Estados Unidos. O Harvey deixou, também, um rasto de devastação por onde passou, provocando inundações históricas, mas ainda é cedo para fazer o balanço final, dizem as autoridades, admitindo que o saldo possa agravar-se.



Em Houston, na zona mais afetada, as autoridades já receberam mais de dois mil pedidos de ajuda por causa das inundações e admitem que as chuvas torrenciais façam transbordar os rios que atravessam a quarta maior cidade dos Estados Unidos, com mais de dois milhões de habitantes.



Para responder a este cenário de emergência, o centro de convenções local foi transformado em abrigo e as pessoas foram aconselhadas a ficar em casa e a evitar conduzir porque há ruas e vias rápidas inundadas.



Um das vítimas mortais é uma mulher idosa, que conduzia o seu automóvel pelas ruas inundadas do lado oeste da cidade e ficou presa numa zona com um nível de água já demasiado alto para conseguir escapar.



Os agentes da polícia tiraram 50 crianças de dois complexos de apartamentos também afetados pelas inundações. Os funcionários de uma estação de televisão local também tiveram de ser evacuados.



"Dói o coração", disse o chefe da polícia de Houston, Art Acevedo, através de uma transmissão ao vivo na rede social twitter, enquanto as águas lhe davam pela cintura. "Mas é o Texas e vamos superar", salientou.



O presidente norte-americano, Donald Tump, declarou o estado de catástrofe natural a pedido do governador do Texas e, desde então, foi enviando sucessivos tweets para dizer aos americanos que está atento à passagem do Harvey, e tudo fará para ajudar a combater as consequências do furacão.



O furacão, com centro a 10 quilómetros da cidade de Rockport, chegou a atingir o nível 4 escala de Saffir-Simpson, com ventos máximos de 201 km/hora, foi perdendo alguma força, mas deixou um rasto de destruição por onde passou, tendo sido apresentado como "o mais temível" a atingir os EUA na última década.



De acordo com a CNN, as equipas de salvamento continuam a trabalhar para encontrar e ajudar pessoas presas nas suas casas ou vítimas de inundações.



"Se o andar mais alto das casas se tornar perigoso (devido à subida das águas). avancem para o telhado", diz um dos alertas do NWS, o serviço meteorológico que tem vindo a acompanhar toda a situação.



Nichelle Mosby, que veio do Luisiana com a sua família de seis pessoas visitar amigos no Texas e foi apanhada pelo Harvey, é uma das pessoas citadas numa reportagem do jornal The Washington Post. "Passamos pelo [furacão] Katrina, mas aqui foi diferente. Em vez de uma subida gradual da água, agora foi como um jorro de água que caiu demasiado depressa", comentou.