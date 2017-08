Tufão Hato não fez vítimas portuguesas em Macau

O Governo de Macau reiterou hoje que, "até à data, não existem cidadãos nacionais portugueses entre as vítimas mortais e os feridos, na maioria ligeiros", resultantes da passagem do tufão Hato na quarta-feira passada por este território.

Num comunicado emitido no final do encontro do cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Vítor Sereno, com o secretário para a Segurança do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), Wong Sio Chak, as autoridades de segurança reafirmaram não ter sido recebido "até ao momento, nenhum pedido de auxílio por parte de cidadãos detentores de passaporte português".

Nova tempestade este sábado

O sinal 1 de tempestade, o mais baixo numa escala de 10, foi içado em Macau, devido à aproximação do tufão Pakhar, três dias após o Hato ter feito dez mortos. De acordo com a página dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), o sinal foi içado às 11h30 (04h30 em Lisboa), localizando-se nessa altura a cerca de 780 quilómetros de Macau. A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10.

As autoridades alertam para riscos de inundação e aceleraram a recolha do muito lixo disperso pelas ruas devido ao impacto do tufão Hato, que atingiu a cidade na quarta-feira e deixou um rasto de destruição.

Hato fez pelo menos 10 mortos em Macau

O cônsul de Portugal em Macau, Vítor Sereno voltou a apresentar as condolências pelas vítimas do tufão, o pior a atingir Macau nos últimos 50 anos. A passagem da tempestade tropical causou pelo menos 10 mortos e mais de 200 feridos, e danos avultados em todo o território, ainda por avaliar.

O representante de Portugal agradeceu o "acompanhamento prestado" à comunidade portuguesa residente em Macau pelas autoridades da RAEM.