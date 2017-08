O fim da linha

Trinta e sete anos, onze meses e cinco dias após a morte do primeiro Presidente de Angola, Agostinho Neto, a solidão do tempo avança para a calçada do Jardim da Cidade Alta e invade o Palácio da ‘eduardocracia’. Lá dentro, um homem rodeado por uma pequena corte de discípulos, a nove dias de completar 75 anos, prepara-se para celebrar, na próxima semana, a sua “última ceia”. Este homem é José Eduardo dos Santos, que depois de ter sido ministro das Relações Exteriores, primeiro vice-primeiro-ministro e ministro do Plano, está agora a quatro dias de abandonar a cadeira mágica que faz dele o segundo Presidente mais antigo no poder em África.

Lá dentro faz a contagem decrescente dos últimos 32 dias que faltam para assinalar o “21 de setembro de 1979” — a data em que, pela primeira vez, assomou às portas daquele edifício como chefe de Estado. Lá dentro, aproveita “as sobras apodrecidas de um império” ao qual ninguém ousa, agora, passar um seguro contra todos os riscos. Lá dentro, contra a orfandade anónima, despede-se de uma casta cada vez mais reduzida de cortesãos que, sem bússola, já se apressam a saltar para o barco do novo timoneiro que aí vem.

Cá fora, Angola vê partir um político que, ao ter praticado uma diplomacia de cadeira vazia em África, termina o seu reinado votado ao isolamento pelos demais chefes de Estado do continente. Empurrado pela doença para a porta de saída numa viagem sem retorno, Eduardo dos Santos não esconde, porém, o desejo de querer continuar a ter em sua posse o controlo remoto do palácio que, nos últimos cinco anos, se rendeu à sua “entronização”... “O problema é que ficamos dominados, de repente, por uma fome secular de bens!” — explicou ao Expresso Mário Afonso de Almeida, “Kassessa”, veterano da guerra anticolonial e deputado histórico do MPLA.

Pelas escadas do palácio desce agora, combalido e temeroso, um “animal político” que, ao impor-se como o ‘rei’ da selva angolana, soube dominar as suas ‘crias’ mas, na hora certa, não soube abandonar o rancho. “Se tivesse saído da cena política em 2004 sairia em glória, mas ficando por lá estes anos todos não consegue agora disfarçar o medo do desconhecido” — disse ao Expresso Artur Pestana, “Pepetela”, antigo guerrilheiro do MPLA e autor do célebre romance “Maiombe”.

José Eduardo dos Santos medita agora sobre o contrabando de sonhos e de assombrações que espreitam a sua partida. Não está a ser fácil. E as assombrações não são apenas de ordem política. Devendo ao casal fortunas do saque e das benesses, alguns homens de negócios, amigos e conselheiros, que outrora se acotovelavam para marcar presença na Gala do Fundo Lwini de Ana Paula dos Santos, mulher do Presidente, este ano já começaram a abandonar o estatuto de autoconvidados vip.

Para uma população cuja maioria dos cidadãos possui menos de 30 anos, no purgatório dantesco da história recente de Angola José Eduardo dos Santos não pode deixar de ser recordado como a figura que soube limar as escórias mais brutais e ostensivas do regime de Agostinho Neto. Para ter as mãos limpas não hesitou em pôr fim a um cortejo incontrolável de detenções arbitrárias sob a capa da justiça revolucionária. “Incorporou sempre um espírito magnânimo e ninguém pode esquecer que se recusou aplicar a pena de morte contra muitos responsáveis da UNITA” — recorda Adelino de Almeida, indicado pelo MPLA para integrar a Entidade Reguladora da Comunicação Social

Contra a falange ortodoxa do regime, Eduardo dos Santos arquivou lentamente a verborreia “anti-imperialista” de pacotilha, que enformava a linguagem dos caciques do sistema. De certa maneira, ‘civilizou’ o regime marxista instalado contranatura em Angola, distanciando-o lentamente das escarpas da Guerra Fria. Com os países ocidentais esboça os primeiros gestos que culminariam com o início de conversações quadripartidas de Nova Iorque entre Angola, Cuba, União Soviética e os Estados Unidos.“A partir daqui abriu-se a janela para a retirada dos cubanos e das tropas sul-africanas de Angola” — lembra ao Expresso um antigo diplomata angolano conhecedor deste dossiê. Com esta inflexão política, as partes beligerantes lançam as primeiras sementes para, pela primeira vez em território independente, germinar a paz e fazer florescer uma nova era de convivência entre irmãos desavindos. Agora, a memória do tempo presente, o tempo a que pertence o grosso dos eleitores que há de ir às urnas na próxima quinta-feira, regista a marca, longa e ininterrupta, de um homem reservado que tatuou, a sangue frio, quase (o último) meio século da história de Angola.

Num ambiente de grande efervescência política, ninguém se esquece de que Eduardo dos Santos chega ao poder entalado entre os sangrentos destroços da “purga” de 27 de maio de 1977 e o reagrupamento e reanimação das ações de guerrilha desencadeadas pela UNITA, liderada por Jonas Savimbi.

Metido numa saia curta controlada pelos herdeiros do netismo, o novo Presidente, com 37 anos de idade, baliza, tímido, a sua liderança por entre um estreito carreiro de amizades selecionadas a dedo. Quando, após a assinatura dos Acordos de Bicesse a 31 de maio de 1991, repicam os sinos da paz em Lisboa assinalando o estabelecimento de um Acordo de Paz entre o Governo e a UNITA, José Eduardo dos Santos era um homem sitiado em Luanda, detendo um poder que controlava menos de um terço do território angolano. Para trás ficara uma guerra sangrenta que deixara no terreno um rasto de destruição humana e de infraestruturas incontabilizável.

Detentores de ascendente militar, os rebeldes de Jonas Savimbi apresentaram-se às conversações dispostos a encostar à parede o Governo, tirando, em simultâneo, partido do desgaste exposto pelos primeiros sinais de corrupção galopante, que já então começavam a carcomer a imagem de alguns dos seus dirigentes. Era um cenário que permitia à UNITA ir às urnas em condições de derrubar o MPLA e de retirar Angola da órbita da influência soviética.

Com o MPLA desacreditado por amplos sectores da sociedade e transformado em “cacos”, como reconhecia o escritor Luandino Vieira, os rebeldes da UNITA tinham meio caminho andado para se instalarem no Palácio da Colina de São José.

Desesperado, o líder do MPLA reúne a “Grande Família”, uma iniciativa política destinada a reagrupar novos e antigos militantes já então desencantados com o rumo de Angola.

Jonas Savimbi espalhava o seu fulgor político como grande comunicador de massas e via José Eduardo dos Santos, receoso, recusar-se a participar com ele num debate televisivo.“E até hoje o país nunca assistiu a um confronto de ideias diretas entre os líderes dos partidos políticos” — lamenta Gervásio Rodrigues, jovem estudante de História do Instituo Superior de Ciências de Educação-ISCED.

foto Siphiwe Sibeko/ Reuters

Tendo o MPLA obtido então mais votos do que o seu líder, José Eduardo dos Santos sentiu-se ‘traído’ pela contagem paralela montada por um círculo restrito de fiéis que lhe haviam garantido uma vitória folgada sobre Jonas Savimbi. Os resultados oficiais acabariam, porém, por desmistificar essa tese. “As eleições demonstraram que a marca MPLA é mais forte do que o seu Presidente” — concluíam os especialistas da Propeg, empresa brasileira responsável pela operação de marketing da campanha eleitoral do MPLA em 1992.

Não se tendo nunca refeito verdadeiramente desse amargo de boca, José Eduardo dos Santos congela temporariamente o seu orgulho para enfrentar a ‘fúria’ de um leão perdido na selva, como passara a ser o líder da UNITA, sedento de, a qualquer preço, o desalojar do poder. “Estivemos perante um cenário em que não foi o MPLA que ganhou as eleições mas foi a UNITA que as perdeu...” — dizia há 25 anos José Alberto, perito pela parte portuguesa na Comissão Conjunta Político-Militar — CCPM — que monitorava todo o processo de paz.

Prisioneiro da linguagem das armas e da ruralização de uma organização que se revelava incapaz de se adaptar à vida nas cidades, Jonas Savimbi não soube gerir o tempo e a história. Decidido a contrariar a comunidade internacional, insurgiu-se primeiro contra Margaret Anstee, mediadora britânica de fino trato diplomático, e depois contra o maliano Alioune Blondin Béye, que viria a interromper os seus esforços de reconciliação dos angolanos na sequência de um acidente mortal de aviação ocorrido em junho de 1998 na Costa do Marfim. Obstinado, o líder rebelde acabaria por cair, anos mais tarde, numa cilada montada pela exacerbação das suas próprias ambições.

A era de paz que havia sido inaugurada e mantida por um breve período seria esquartejada pelo recomeço de um novo ciclo de violência sem precedentes. O retorno da guerra desencadeada pelo líder rebelde apanhava o exército governamental destroçado, tendo a maior parte dos seus efetivos passado à ‘peluda’. Com o garimpo em alta, as chefias militares, desmobilizadas, reluziam, anestesiadas, com o brilho dos diamantes e de outras contrapartidas arrecadadas no curto período de paz que se instalara no país. Período de ouro durante o qual com o beneplácito de José Eduardo dos Santos foi facilitado o seu envolvimento num atribulado mas voraz “processo de acumulação primitiva” de riqueza como sinal de recompensa pela sua contribuição para o fim da guerra em Angola em 1991.

A reconstituição à pressa, um ano e meio depois, das forças armadas para enfrentar uma nova e arrasadora investida das tropas de Jonas Savimbi, passou a encimar a agenda de prioridades de José Eduardo dos Santos. Angola passa a ser palco de uma guerra de dimensão bélica sem paralelo em África, que se desenrola ao mesmo tempo que, no plano diplomático, ocorrem na Costa do Marfim, novas conversações de paz destinadas a corrigir as falhas detetadas nos Acordos de Bicesse. “Sentir-me-ei abençoado por Deus se as conversações aqui entre o Governo e a UNITA conduzirem à paz em Angola” — dizia o Presidente marfinense, Félix Houphouêt-Boigny, que puxou dos seus galões como ‘sábio’ africano para chamar à pedra Jonas Savimbi.

Na parte central de África, Omar Bongo, Presidente do Gabão, engalfinha-se para ganhar louros com o aprofundamento da sua aproximação ao Presidente angolano e convida-o a participar em Franceville numa minicimeira com o líder rebelde.

Com as operações militares ao rubro em várias frentes de combate, João de Matos, chefe do Estado-Maior das FAA, mantém-se cético relativamente ao desfecho de mais este encontro. “Podem assinar o que quiserem mas esse homem (Savimbi) não vai cumprir nada!” — advertiu aquele general de quatro estrelas.

Anos mais tarde, quando o Governo e a UNITA negociavam em Lusaca, preparando o assalto final para “partir a espinha dorsal” do exército rebelde, João de Matos seria mais incisivo: “Não haverá paz enquanto houver equilíbrio militar”. Depois de 42 dias de uma longa maratona de negociações, a iniciativa do Presidente Houhphouêt-Boigny, acabaria por morrer sozinha...

Com paciência de chinês, José Eduardo dos Santos aceita, mais uma vez, derivar para a Zâmbia e enceta uma derradeira tentativa de reconciliação com Jonas Savimbi, que viria a culminar, sob muitas reservas, na assinatura, em novembro de 1994, do Protocolo de Lusaca. As reservas levantadas na capital zambiana viriam a confirmar-se três anos depois, com a ausência em Luanda do líder da UNITA no ato de empossamento do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional (GURN) na presença do maior astro político do continente africano: Nelson Mandela.

Recusando a pasta de vice-presidente de Angola, Jonas Savimbi mantinha acesa a esperança de voltar a entrar em Luanda de pistola em punho para ocupar os aposentos de Eduardo dos Santos. Apesar de acossado no terreno militar por uma gigantesca ofensiva desencadeada pela UNITA apoiada por mercenários sul-africanos e material bélico ucraniano contrabandeado com diamantes, o Presidente angolano decidiu manter em funções os seus militantes que integravam o Parlamento e o GURN. “É provavelmente um caso único no mundo em que a parte agressora beneficia da proteção e da imunidade da parte agredida” — recorda um dos novos membros do Comité Central do MPLA.

Esgotada a solução negocial, o legado ‘eduardiano’ regista a gestão do ‘tempo angolano’ centrado na capacidade rara de um caçador como José Eduardo dos Santos, que nos momentos cruciais soube reter a respiração até disparar a flecha mortal no flanco da presa. A sua imensa capacidade de disfarce, que feria, neutralizava mas não matava, serviu para encurralar o inimigo para uma espécie de curral para curar as suas feridas e o alimentar até o domesticar e o tornar subserviente. Alguns dirigentes da UNITA, capturados em 2004 e signatários dos acordos de Luena, são disso testemunhas.

Recusando sê-lo e já sem o apoio da retaguarda sul-africana, debaixo do radar dos Serviços de Inteligência Militar das FAA, auxiliados pela secreta israelita, Jonas Savimbi, entrincheirado nas matas, acabaria por ser empurrado para um beco sem saída.

José Eduardo dos Santos evitou, num primeiro momento, a sua liquidação física e concedeu-lhe uma derradeira oportunidade para se render, mas o líder rebelde preferiu manter-se de armas na mão a entregar-se às autoridades. “Tínhamos todos os seus movimentos controlados” — confessa um oficial das FAA que para a localização das tropas de Jonas Savimbi contaram com o contributo de alguns generais que haviam desertado das suas fileiras.

Com a morte de Jonas Savimbi, em fevereiro de 2002, o Presidente angolano é obrigado a travar os ímpetos extremistas dos ‘falcões’ do regime, que defendiam o aniquilamento físico de toda a cúpula do Movimento do Galo Negro. Com este gesto, apreciado pela comunidade internacional, Eduardo dos Santos, segundo o escritor e deputado do MPLA, João Melo, deixa um “legado inestimável que merece ser fixado e reconhecido na história pelo papel fundamental que desempenhou para garantir a integridade territorial do país, consolidar a paz, promover a reconciliação dos angolanos e lançar as bases para a reconstrução nacional”.

Ao ter perdoado aos inimigos contra a vontade dos defensores da política de exclusão, este era, para o médico Mário Afonso de Almeida, “o momento ideal para se retirar para não ser obrigado agora a sair por causa do estado de saúde, do cansaço e da perda de popularidade e de prestígio”. Mas José Eduardo dos Santos, endeusado por uma corte de políticos e governantes sem espinha, segundo Paulo Lukamba “Gato”, dirigente da UNITA, “não conseguiu resistir à tentação do conforto do poder absoluto”.

Ao projetar a construção de um poder imperial, fez aprovar em 2012 uma Constituição ‘atípica’ que, como diz um escritor angolano, “ao enjaular as leis” colocou-o fora do escrutínio da Justiça. Estava assim dado o mote para começar a “arruinar a sua própria biografia, desmanchar mitos” e, através de uma voraz apropriação indevida dos recursos públicos, ir transformando o clã familiar nos novos “senhores do poder”.

Uma história que, para contornar a oposição do Ocidente à promoção de uma Conferência de Doadores, levaria o Presidente angolano a bater à porta da China para ajudar o país a iniciar um vasto programa de reconstrução económica.

Angola, um mercado virgem, começava do zero, e ao propiciar níveis de crescimento económico impressionantes acabava por estimular a entrada de grandes fluxos financeiros chineses que, nos últimos dez anos, terão ultrapassado largamente a cifra de 25 mil milhões de dólares.

Com os preços em alta, o petróleo era a moeda de troca ideal para as empresas daquele país canalizarem para Angola recursos técnicos e mão de obra barata. “Voltar-se para a China foi uma jogada de mestre” — reconhece um diplomata ocidental. Mas, como não há bela sem senão, embrulhado nas encomendas chinesas aterraria em Luanda Sam Pa, empresário originário de Hong Kong mas com nacionalidade britânica, que abriria os cordões à bolsa a alguns dirigentes angolanos, depois de ter feito negócios multimilionários com a Sonangol que se vieram a revelar ruinosos tanto para a petrolífera angolana como para Pequim. “Tomar conta disso tudo”, como deixara escapar um dos seus antigos colaboradores mais próximos, era o secreto plano que Eduardo dos Santos mantinha escondido na algibeira da estratégia de enriquecimento do seu clã familiar. Mas nunca se esqueceu de dar a mão também à imensa legião de ‘pedintes’ de luxo que o rodeavam. Aliando com argúcia “a esperteza à inteligência”, soube colocar os membros da nomenclatura do regime e também da oposição dependentes dos seus favores.

Árbitro de várias fações, declarou vencedores e sentenciou derrotados. Reabilitou uns e despediu outros. Cumulou de honras antigos inimigos e humilhou velhos companheiros.

Ao proporcionar oportunidades e facilidades na alavancagem de negócios que permitiram a muitos deles criar e acumular riqueza, comprometeu-os e colocou-os, de cócoras, todos a comer da sua mão.” Deixaram de ter qualquer legitimidade moral para o acusar de estar a entregar as riquezas do país à família” — refere o jurista Salomão Segunda.

Mas o nome da sua família nunca, como agora, passou a estar tão exposto na praça pública, pelas razões menos nobres. O comportamento dos filhos, perante os bens do Estado, não escapa hoje às críticas mais severas até dos homens da sua maior confiança. “Agora, tudo é para a família” — desabafa um antigo chefe de Estado-Maior das FAPLA.

Ao lado do ministro do Emprego e Segurança Social, Pitra Neto, do ministro dos Transportes, Augusto Tomás, e do antigo governador do Banco Nacional de Angola, Amadeu Maurício, Marta dos Santos, a irmã mais nova do Presidente e uma das grandes beneficiárias do rombo do BESA, surge como sendo uma das ‘rainhas’ do negócio imobiliário no país. Mas a filha mais velha, Isabel dos Santos, a “Princesa”, que ‘depôs’ Manuel Vicente na Sonangol, é quem lidera o filão da bilionária fortuna que ‘santifica’ a família.

Amarrado pela lei que vedava a entrada de privados no sector das telecomunicações, José Eduardo dos Santos não teve meias medidas para, em plena reunião do Conselho de Ministros, desfazer o nó: “Se fomos nós quem fez a lei, qual é o problema em alterá-la?”. Mais palavra, menos palavra terá sido assim que abriu caminho para a entrada no mercado da UNITEL, ‘a galinha dos ovos de ouro’ de Isabel dos Santos.

Um processo que tendo tido como suporte tecnológico os equipamentos da MSTelecom adstrita à Sonangol, seria, porém, inspirado e refém do projeto que deveria ter levado a Teleservices, empresa liderada pelo general António França “N’Dalu” e outras altas patentes das FAPLA, a afirmar-se como a primeira operadora no ramo das telecomunicações...

Depois de o Governo ter corrido com a Secil da Cimangola, Isabel dos Santos, através da Cimenvest, torna-se sócia maioritária e coloca o marido, Sindika Dokolo, como ‘patrão’ da empresa e do mercado do cimento. “A produção do clínquer também já passou para as mãos do casal” — lamenta Arnaldo Figueira, construtor civil.

Sempre amparadas pela Sonangol, as contas de Isabel dos Santos já brilhavam com os diamantes dos Kimberlitos do Luwó e do Kamutué e com venda preferencial pela Sodiam de parte substancial da produção industrial de Angola. “Para ela, os diamantes do garimpo comercializados pela sua empresa — Ascorp — parece que são eternos...” — explica Eleutério de Matos, um ‘kamanguista’ de Malange.

Sem parar, ganha novo fôlego financeiro ao entrar no Banco de Fomento Angola com uma fatia significativa do bolo — 49,9% — e cria o seu próprio banco — o BIC — que, rapidamente, se expande para Portugal, Namíbia e África do Sul. “Temos aqui montado o triângulo da Isabel, repartido pela sua influência determinante na gestão da Sonangol, no negócio dos diamantes e no controlo da banca” — alertou ao Expresso um membro da Comissão de Capitais e Mercados.

Na sua peugada vem o irmão, Filomeno dos Santos, cuja generosidade do pai ficou expressa com a entrega da gestão de um Fundo Soberano “abastecido” com mais de mil milhões de dólares. “A ‘soberania’ deste fundo radica numa gestão privada, que está inquinada com interesses opacos” — denuncia o economista Adalberto Bomboko.

A tentativa de transferência da base petrolífera do Malongo, em Cabinda, para uma Zona Especial sob a jurisdição do Fundo seria, por isso, rejeitada pelas companhias a operar no enclave.

E agora não para de crescer a contestação ao envolvimento do cidadão suíço Jean-Claude Morais na operacionalização de negócios que, segundo alguns especialistas, poderão estar a delapidar os recursos da instituição. “Ele é que é, na prática, o verdadeiro patrão do fundo” — sustenta Rafael Marques, conhecido ativista social.

Como ele, foram milhares os angolanos que entraram em estado de choque depois de Danilo dos Santos, filho mais velho de Eduardo dos Santos e de Ana Paula dos Santos, acionista de um banco criado com 12 mil dólares, ter desembolsado 500 mil euros para se habilitar a um relógio na gala da fundação Amfar realizada em maio em Cannes...

Agora, doente, José Eduardo dos Santos vagueia entre as ruínas do seu reino ao mesmo tempo que é apupado em silêncio por uma turba enfurecida, que ainda ontem lhe prestava vassalagem. O “silêncio concordante” com a violência policial sobre as manifestações de rua é visto por Mário Afonso de Almeida como o retrato de “um absolutista” que “foi um ditador em certa medida”...

Ninguém esquece que à sua volta ouvidos e vozes encarrapitadas no poleiro de honra sempre geriram a paróquia com manipulações malignas, intrigas venenosas e palacianas infidelidades. Como aquela que culminou com a detenção do antigo chefe da Segurança Presidencial, general Fernando Miala. Ou a acusação de “tentativa de golpe de Estado” atribuída, no início da década de 90, ao então ministro do Interior, Alexandre Rodrigues “Kito”, responsável pela formação, em Espanha, do primeiro contingente de “Ninjas”.“Kito nunca mais perdoou ao Presidente” — confidenciou ao Expresso um amigo de ambos.

Ao longo de 38 anos, Eduardo dos Santos abriu outras feridas que não conseguiu cicatrizar e ganhou inimigos silenciosos dentro do seu próprio casulo partidário. Um alto dirigente do Estado chegou a ser confrontado, no gabinete presidencial, com a exposição dos resultados dos seus exames clínicos feitos em Londres... Adriano dos Santos, antigo ministro do Comércio, é outro ex-governante que se sente amargurado por ter sido vítima da cultura de intriga incorporada no estilo governativo de Eduardo dos Santos.

Quem também se insurgiu contra “o ego de bailados” do Presidente angolano é o antigo ideólogo do MPLA, Ambrósio Lukoki, que há 38 anos não apoiou a indicação de Dos Santos como substituto de Agostinho Neto. Tendo medido o risco que representava brilhar à sombra de José Eduardo dos Santos, como vice-presidente do MPLA, Pitra Neto preferiu antecipar-se à instrumentalização a que o Presidente sujeitou sempre os seus putativos sucessores rejeitando a recondução no cargo.

Mas Manuel Vicente, o todo-poderoso “Sr. Sonangol”, embalado por uma meteórica e ‘traiçoeira’ ascensão à função de vice-presidente da República, ao não ter descortinado o alcance do ‘isco’ que lhe fora atirado acabou por se transformar na última presa da estratégia do Presidente...

Marcolino Moco, antigo primeiro-ministro, durante muitos anos votado ao ostracismo por José Eduardo dos Santos só agora, com João Lourenço, começa a ver reaberta a porta de regresso ao MPLA. “O seu desastroso final deveu-se ao carácter perverso da longevidade embriagante do poder, que lhe induziu a falsa ideia de omnipotência e o levou ao extremo de suspender a função fiscalizadora do Parlamento e a ter um Governo virado para a satisfação dos interesses da sua família” — disse ao Expresso o antigo secretário-executivo da CPLP.

Com o país em crise financeira aguda, José Eduardo dos Santos, segundo o economista Carlos Gomes, “instalou um ambiente de negócios que continua a repelir o investimento estrangeiro”. “Há uma grande insegurança por parte dos mercados porque os fluxos creditícios enviados para Angola tendem a ser canalizados para a família presidencial e não para a gestão dos recursos públicos” — desabafou uma fonte ocidental.

E a oposição do ministro das Finanças, Archer Mangueira, a algumas exigências “incomportáveis” de Isabel dos Santos, parece estar a destapar uma fortaleza que alberga um festim que não resiste à erosão do tempo. Disso sabe o Presidente, que na grandeza e decadência da sua personalidade, demonstra possuir algo de shakespeariano com as suas “filhas-princesas e filhos-príncipes”, que deambulam agora por corredores sombrios a que não escapa a renda de intriga bordada pela agulha da perfídia.

Ao esticar a corda, “o Presidente perdeu a noção do tempo e o controlo sobre a transição” — refere o escritor Pepetela. E, para Lukamba Gato, vai acabar por deixar um país “não reconciliado consigo próprio, uma sociedade com profundas fraturas e com uma grave crise de valores éticos e morais e um Estado ultracentralizado”.

Pior do que isso, pode confrontar-se com trevas de incertezas, que ao desvanecerem os poucos pactos em fim de contrato, não escondem, aqui e ali, faminto desejo de ver desmembrada a casta dominante para arrebatar-lhe os haveres.

João Lourenço, candidato do MPLA à Presidência angolana, será obrigado a gerir isso com pinças, mas Eduardo dos Santos, ao entregar-lhe um país com os cofres vazios, um sistema de ensino falido e a saúde transformada num terramoto, para a história corre agora o risco de vir a ficar associado ao regime de rapina, saque e má governação a que Angola esteve submetida na última década. É por isso que também será recordado.