Furacão mais perigoso desde o Katrina. Trump declara estado de catástrofe natural

O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou o estado de catástrofe natural a pedido do governador do Texas, que nas próximas horas vai ser atingido pelo furacão Harvey. Trump tem enviado sucessivos tweets para dizer aos americanos que está atento à passagem do Harvey, e tudo fará para combater o furacão

“A pedido do governador do Texas, já assinei a declaração de catástrofe natural, que liberta todo o poder de assistência do governo” federal, anunciou Trump através da rede social Twitter. Antes, o governador do Texas, o republicano Greg Abbot, advertiu a população de que o Estado iria sofrer "inundações históricas" e pediu a todos que se preparessem para "um grande desastre".

Trump divulgou a declaração de catástrofe natural para o Texas na sexta-feira, a pedido do governador daquele estado.

O furação Harvey ameaça toda a região costeira com inundações catastróficas. Durante o dia de sexta-feira, o furacão ganhou intensidade, atingindo o nível 3 da escala de Saffir-Simpson, chegando a registar ventos máximos de 195 quilómetros/hora, durante a noite de sexta-feira.

Perante este facto, o governador do Texas, pediu ao Presidente Donald Trump que decrete o estado de catástrofe natural.

Harvey perdeu intensidade

O Harvey perdeu parte da intensidade ao tocar terra pela segunda vez, passando da categoria 4 para 3 na escala de Saffir-Simpson, após provocar danos na localidade de Rockport.

Segundo o Centro Nacional de Furacões, o Harvey, agora com categoria 3, tem ventos máximos de 201 quilómetros por hora e prevê-se que continue a enfraquecer nas próximas 48 horas.

Pelo caminho foi perdendo velocidade, o que significa que precisará de mais tempo para causar danos. Os ventos com força de furacão estendem-se por 65 quilómetros a partir do centro e os violentos, com força de tempestade tropical, a 220 quilómetros.

O centro do Harvey encontra-se a cerca de 10 quilómetros a norte da localidade de Rockport e atingiu a terra pela segunda vez a noroeste da Baía de Copano, após uma primeira vez entre as localidades de Port Aransas e Port O ´Connor.

A Univision informou que em Rockport há "muitas estruturas destruídas" e edifícios que colapsaram "com pessoas presas no interior", apesar de ainda não se saber a dimensão exata dos danos.

Cerca de 20 mil turistas estão parados em alto mar, em quatro cruzeiros, devido ao encerramento do porto de Galvston, onde os barcos deviam atracar este fim de semana, segundo a mesma fonte. Além dos ventos fortes, o furacão levou consigo chuvas torrenciais, sendo o mais temido na última década a atingir os Estados Unidos.