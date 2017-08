Tailândia ordena detenção da ex-primeira-ministra por não ter aparecido em tribunal

O Supremo Tribunal da Tailândia emitiu um mandado de captura contra a ex-primeira-ministra Yingluck Shinawatra, a primeira mulher a ocupar o cargo no país e que foi deposta num golpe militar em 2014, após não ter aparecido no tribunal para conhecer o veredicto no âmbito do julgamento iniciado em janeiro de 2016.

Esta sexta-feira de manhã, milhares de apoiantes da governante reuniram-se frente ao Supremo para conhecerem a sua sentença por causa de um alegado esquema de corrupção que terá custado milhares de milhões de dólares ao Estado tailandês. Mas Shinawatra não apareceu, com o seu advogado a explicar inicialmente que a cliente está de cama por causa de um problema no ouvido interno que a impede de se levantar.

O juiz a cargo do processo não aceitou a justificação e ordenou à polícia que a capture. "Não achmos que a ré esteja doente, achamos que está escondida ou que fugiu", anunciou o magistrado. "Adiámos a leitura do veredicto para 27 de setembro." Uma porta-voz de Yingluck recusou-se a comentar a ausência e o seu advogado assumiria depois que não sabe se ela ainda está na Tailândia. "É possível" que ela já tenha fugido do país, acusou Prawit Wongsuwan, vice-primeiro-ministro da Junta Militar que governa a Tailândia desde 2014.

Se for declarada culpada, a antiga chefe do Executivo poderá ser condenada a 10 anos de prisão e impedida de voltar a candidatar-se a cargos públicos, por causa de um controverso esquema de subsídios agrícolas e sob a nova Constituição aprovada pelo Exército, após os generais terem tomado o poder há três anos.

Temia-se que esta sexta-feira o Supremo Tribunal acabasse por ser palco de confrontos entre os seus apoiantes e a polícia, depois de mais de quatro mil agentes da polícia e soldados terem sido destacados para o local a fim de conterem potenciais manifestações.

O adiamento da leitura da sentença foi recebido com alguma surpresa pelos apoiantes da ex-primeira-ministra, que estavam à espera de ver o ícone político aparecer em tribunal. "Ela não vai fugir porque ela dá luta, é uma mulher trabalhadora e forte", declarou uma mulher de 75 anos à AFP, escusando-se a dar o seu nome à agência por haver agentes da polícia ali perto.

Na véspera, à noite, Yingluck tinha pedido aos seus apoiantes no Facebook que não aparecessem no Supremo Tribunal esta manhã, com medo de que pessoas com "más intenções" causassem distúrbios à hora da leitura da sentença. "Quero que todos os que me apoiam fiquem em casa a acompanhar as notícias, por forma a evitar quaisquer riscos de incidentes inesperados por pessoas mal-intencionadas em relação ao país e a nós", escreveu. Já esta manhã, a polícia acabaria por dispersar os manifestantes, acusando mais de cinco pessoas de violarem a lei que proíbe reuniões políticas.

A família Shinawatra é uma das principais dinastias políticas da Tailândia, adorada pelas classes rurais desfavorecidas mas odiada pelos monárquicos e pela elite militar em Banguecoque. Antes da deposição de Yingluck pelos generais, o seu irmão Thaksin, que foi eleito primeiro-ministro em 2001, também foi afastado do poder num golpe em 2006 – refugiando-se fora da Tailândia para evitar uma sentença por corrupção num julgamento que, alega o empresário e magnata de telecomunicações, foi politicamente motivado.

O "The Guardian" diz que a Junta Militar que assumiu o poder há três anos tem estado a calar toda a dissidência, ilegalizando ajuntamentos políticos e mandando prender críticos e políticos da oposição – isto depois de o partido dos Shinawatra, o Puea Thai, ter vencido todas as eleições no país desde 2001.

Yingluck é acusada de gerir um esquema ilegal de apoios públicos a produtores de arroz que passou por pagar quase o dobro do preço de mercado aos agricultores por arroz estragado, no que os seus opositores dizem ter sido uma forma de comprar apoios com recurso a milhares de milhões de dólares; o atual Governo diz que o esquema gerou perdas de 6500 milhões de euros. A ex-primeira-ministra diz estar a ser vítima de um "jogo político subtil".