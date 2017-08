Pelo menos 28 mortos em motim na Índia após condenação de guru religioso

Pelo menos 28 pessoas morreram e 250 ficaram feridas no norte da Índia, após vários motins, que se seguiram à condenação por violação de um popular guru religioso.

Concentrados junto ao tribunal de Panchkula, os seguidores de Gurmeet Ram Rahim Singh insurgiram-se ao conhecer o veredito, informou a policia local.

A multidão em fúria incendiou edifícios governamentais e atacou os agentes da autoridade e jornalistas, danificando carrinhas de televisões e equipamento de transmissão.

A polícia inicialmente utilizou canhões de água para tentar controlar os protestos, mas mais de 15.000 polícias e paramilitares tiveram de ser enviados para a cidade.

“A situação é tensa. Houve fogo posto”, disse o ministro do Interior, Rajiv Mehrishi.

Rahim Singh foi condenado por violar duas das suas seguidoras, em 2002.

Um porta-voz da seita Dera Sacha Sauda, que diz ter 50 milhões de seguidores, pediu entretanto aos seus apoiantes para manterem a calma.

“Vamos analisar as opções legais que existem”, adiantou Dilawar Insan.

Resultado dos desacatos, mais de 1.000 pessoas foram detidas por fogo posto e destruição de propriedade pública.

O guru, que se diz inocente, foi transportado de helicóptero para a prisão central da cidade próxima de Rohtak, onde aguardará a leitura da sentença, marcada para segunda-feira.

A polícia adiantou ainda que a violência surgiu em vários locais, também no Estado do Punjab, vizinho do de Haryana e na capital do país, Nova Deli. Duas estações de comboio, nas cidades de Malout e Balluana e duas carruagens de um comboio vazio parado na estação de Anand Vihar, em Nova Deli, foram incendiadas.