PM canadiano forçado a moderar promessas de acolhimento aos migrantes que estão a fugir dos EUA

O chefe do Executivo canadiano está a ser forçado a temperar a suas promessas de asilo aos refugiados e migrantes que têm estado a fugir dos Estados Unidos para o país vizinho, numa altura em que o Governo enfrenta acusações de dar "falsas esperanças" às dezenas de milhares de pessoas que já atravessaram a fronteira entre os dois países desde o início deste ano, com medo de virem a ser deportadas pela administração de Donald Trump.

Nos últimos oito meses, mais de 11.300 pessoas atravessaram a fronteira a pé, com 250 novas chegadas a serem registadas por dia nas últimas semanas por causa do bom tempo, o que tem assoberbado as autoridades canadianas. No início de agosto, cerca de 100 soldados foram destacados para uma zona remota da fronteira a fim de criarem um acampamento temporário com capacidade para albergar 500 pessoas, isto depois de o Estádio Olímpico de Montréal ter sido transformado em centro de acolhimento e de um outro campo ter sido improvisado no centro da cidade de Ontario.

Com o número de chegadas a aumentar rapidamente, numa altura em que a administração norte-americana continua a rever a legislação em vigor para combater a imigração para os EUA, o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau viu-se forçado a anunciar esta semana que nem todos os que estão a entrar no Canadá vão obter asilo. Essa proteção, explicou aos jornalistas, não abrange "migrantes económicos" mas sim pessoas "vulneráveis, expostas a tortura ou morte, ou que não tenham Estado". "Se estão à procura de asilo vamos avaliar os pedidos com base naquilo que é ser um refugiado ou um requerente de asilo", anunciou Trudeau.

Apesar de ter sublinhado que o Canadá continua a ser um país aberto com uma sociedade acolhedora, a sua mensagem pareceu ser dirigida aos que estão a atravessar a pé a fronteira com os EUA para contornarem um acordo em vigor entre os dois países há vários anos, que impede que a maioria dos refugiados que se candidataram a asilo nos EUA possam pedir asilo no país vizinho. "Vocês não estarão em vantagem se escolherem entrar no Canadá de forma irregular", declarou Trudeau há alguns dias. "Devem cumprir as regras, que são muitas."

As declarações surgiram em resposta ao amontoar de críticas da oposição, que tem estado a acusar o primeiro-ministro de enganar os aspirantes a asilo ao prometer que o Canadá ia aceitar todos os migrantes e refugiados sem exceção. "O nosso sistema está desfeito e acho que isso tem muito a ver com as mensagens inconsistentes que têm saído da equipa de comunicação de Trudeau", acusou esta quinta-feira a deputada anti-imigração Michelle Rempel. Entre essas "mensagens inconsistentes", a conservadora destaca o tweet viral que o primeiro-ministro publicou em janeiro, logo depois de Donald Trump ter promulgado o primeiro de uma série de decretos para proibir a entrada de muçulmanos nos EUA – no qual se lia: "Aos que fogem de perseguição, terrorismo e guerras, os canadianos dão-vos as boas-vindas, independentemente da vossa orientação religiosa. A diversidade é a nossa força."

Rempel vai ainda mais longe, dizendo que o primeiro-ministro é culpado pelo elevado fluxo de chegadas ao Canadá. "Quero ser perfeitamente clara: este é um problema que é da responsabilidade do primeiro-ministro. Por alguma razão não assistimos a isto no passado. Os tweets têm um elevado grau de importância no discurso público. Acho que ele está a dar falsas esperanças às pessoas que estão a atravessar a fronteira."

O Partido Conservador não está sozinho nas críticas ao Governo de centro-esquerda; recentemente, também o Novo Partido Democrático acusou Trudeau de "enganar intencionalmente" os que estão a fugir dos EUA, com a deputada Jenny Kwan a lembrar que o pacto alcançado entre os dois países em 2004, o Safe Third Country Agreement, força o Canadá a rejeitar a maioria dos requerentes de asilo que chegam ao país vindos da nação a sul.

Há muito que várias organizações de Direitos Humanos, entre elas a Amnistia Internacional e o Conselho Canadiano para os Refugiados, têm estado a pressionar o Governo para que anule esse acordo, argumentando que fazê-lo iria reduzir as probabilidades de os requerentes de asilo enfrentarem temperaturas abaixo de zero e outras condições adversas na tentativa de chegarem ao Canadá. Em declarações aos jornalistas esta semana, Trudeau disse que a sua equipa governativa não está a considerar fazer para já quaisquer alterações ao pacto.