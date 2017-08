Homem alvejado pela polícia depois de ter atacado militares em Bruxelas

As autoridades referem que o atacante não é “conhecido por atividades terroristas”. Dois militares ficaram feridos

A polícia belga disparou sobre um homem que atacou um grupo de militares, esta sexta-feira, no centro de Bruxelas. Dois militares ficaram feridos. O atacante foi levado para o hospital em “estado crítico”.

“Neste momento, a identidade que temos é de um homem de 30 anos que não é conhecido por atividades terrosristas”, disse o porta-voz do procurador belga, citado pela Reuters.

O homem com um machado atacou o grupo de militares na avrenida Emile Jacqmain, bem no centro da cidade. Os dois militares sofreram ferimentos no rosto e nas mãos.

em desenvolvimento