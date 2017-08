Herdeiro da Samsung condenado a 5 anos de prisão por subornos e outros crimes de corrupção

O escândalo de subornos e favorecimento ilícito que, há cinco meses, firmou a destituição de Park Geun-hye, a primeira mulher a ser eleita Presidente da Coreia do Sul, clamou mais uma vítima esta sexta-feira, desta feita Lee Jae-yong – o atual diretor interino da Samsung, que acabou condenado a cinco anos de prisão efetiva após ter sido declarado culpado de uma série de crimes de corrupção envolvendo o anterior Governo sul-coreano.

O multimilionário de 49 anos, que é o terceiro homem mais rico da Coreia do Sul e herdeiro do império Samsung, estava a ser julgado por doar grandes somas de dinheiro a fundações que eram geridas por Choi Soon-sil, amiga e confidente da Presidente deposta, em troca de favores políticos. Na sentença lida esta manhã, o tribunal a cargo do processo declarou Lee culpado de pagar subornos para obter o apoio de Park, que foi Presidente do país entre 2012 e março deste ano, quando o Supremo Tribunal a removeu do poder por "traição ao povo" e por violar a Constituição.

Segundo a agência sul-coreana Yonhap, os advogados de Lee vão recorrer da sentença, num caso que poderá chegar ao Supremo Tribunal do país no próximo ano e que pôs sob os holofotes as décadas de alegado conluio entre políticos e grandes conglomerados empresariais familiares como a Samsung, conhecidos como chaebol.

A procuradoria tinha pedido 12 anos de prisão para Lee, também conhecido como Jay Y Lee; apesar de ter escapado a uma pena de prisão tão longa, a sua sentença é a maior alguma vez ditada contra um líder de um chaebol e poderá ter impacto no julgamento de Park, que continua no banco dos réus pelos crimes de corrupção e abuso de poder e que poderá ser condenada a prisão perpétua no final deste ano.