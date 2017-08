Estados-membros da UE começam a mandar refugiados de volta para a Grécia

Vários países da União Europeia (UE) preparam-se para dar início ao processo de retorno de refugiados à Grécia. Num passo criticado a uma só voz por organizações de Direitos Humanos, os Estados-membros da UE vão começar a mandar os requerentes de asilo que deram entrada na Grécia de volta para o país, apesar de este continuar a braços com uma das piores crises económicas e financeiras das últimas décadas.

Neste momento, avançam fontes em Berlim e em Atenas ao "The Guardian", a Alemanha já apresentou 400 pedidos de realojamento de migrantes, a par de França e da Holanda, bem como do Reino Unido – que está em pleno processo de saída do bloco – e da Noruega – que apesar de não integrar a UE é signatária do Acordo de Schengen, que prevê a livre circulação de pessoas no continente europeu.

Ao mesmo jornal, o ministro grego das Migrações diz que as primeiras chegadas de requerentes de asilo "devolvidos" à Grécia estão prestes a acontecer. "A documentação já começou a ser processada e estamos a antecipar que o regresso [destas pessoas ao primeiro país seguro em que deram entrada] comece no próximo mês", diz Yannis Mouzalas. O processo vai começar "com um número simbólico" num "ato de amizade" para com os Estados-membros, acrescenta o ministro, não sem antes sublinhar: "A Grécia já aceitou tantos [refugiados], está sob enorme pressão e aceitar mais gente seria absurdo, quase uma piada se não fosse uma tragédia."

Pressões e obstáculos

Apesar de o processo estar iminente, Mouzalas diz que não faz ideia se os retornados vão ser integrados na sociedade grega ou forçados a abandonar o país. "Não sei para onde irão. Podem ficar em Atenas, podem ir para Tebas [no centro do país] para serem acomodados nos apartamentos [de acolhimento de requerentes de asilo]." Mas "independentemente" do que acontecer, garante o governante, "as condições serão boas e vão respeitar os critérios da UE".

Em privado, fontes oficiais têm estado a denunciar as pressões exercidas sobre a Grécia para que aceite as transferências sob pena de deixar de receber fundos comunitários, num programa de restabelecimento que não vai abranger os requerentes de asilo que chegaram à UE antes de março deste ano.

A Grécia tem estado no centro da crise de refugiados que estalou em 2015, quando quase um milhão de homens, mulheres e crianças deram entrada no país fugidos de guerras e perseguição no Médio Oriente e em África, muitos deles sírios. Durante o ano seguinte, a maioria abandonou o território grego rumo à Alemanha e a outros países ricos do Norte da Europa, onde as probabilidades de obterem asilo eram, à partida, superiores. O número de chegadas caiu drasticamente quando a UE alcançou um controverso acordo com a Turquia em março de 2016 para acabar com a movimentação destas pessoas pela Europa; contudo, centenas de pessoas continuam a desembarcar na Grécia a cada semana desde então.

Só na segunda-feira foram registadas 330 chegadas às ilhas do Mar Egeu como Lesbos e Chios, que continuam sem capacidades para acolher e processar os pedidos de asilo das pessoas que vão chegando à Europa pelo Mediterrâneo Oriental. Segundo um balanço do Ministério do Interior da Grécia divulgado na semana passada, neste momento há mais de 14 mil refugiados a viver no limbo em centros de acolhimento temporário nas ilhas gregas — centros esses que, têm denunciado organizações não-governamentais, apresentam condições "deploráveis" e onde os protestos e motins se têm repetido mensalmente.

Em julho, a Human Rights Watch denunciou um aumento substancial das tentativas de suicídio e autoflagelação por requerentes de asilo que estão encurralados nas ilhas, com médicos locais a falarem num crescente número de casos de depressão, ansiedade e episódios de agressões. Com este cenário como pano de fundo, muitos especialistas questionam a exequibilidade do plano de "devolução" de refugiados à Grécia — isto depois de, em 2011, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos ter suspendido o retorno de refugiados ao país por causa da falta de condições de acolhimento e dos maus tratos a refugiados pelas autoridades gregas.

"É incrível como é que um país como a Alemanha, que neste momento tem tantos campos vazios por causa do decrescente número de chegadas [desde o acordo UE-Turquia], está a exigir que estas pessoas sejam mandadas de volta para a Grécia", acusa Salinia Stroux, diretora da ONG Refugee Support Aegean. "Não serve de argumento dizer que têm demasiados [refugiados no seu território] ou que não estão preparados para aceitar mais quando existem locais que estão preparados para acolher estas pessoas, cujas rendas já foram pagas pelo Estado alemão."

Famílias divididas

A chancelaria de Angela Merkel tem sido criticada por ter suspendido um programa de reunificação de refugiados que permitia que familiares de requerentes de asilo já instalados na Alemanha viajassem até ao país. Nas últimas semanas, Atenas tem assistido a várias manifestações de sírios impedidos de irem ter com as suas famílias, numa altura em que o número de processos desta natureza é inferior a 100 por mês, cerca de um quinto do total de processos aprovados na primavera.

O governo alemão garante que não impôs limites ao número de reunificações de famílias. Contudo, em resposta a um pedido apresentado pelo partido Die Linke (A Esquerda) no Bundestag, o Ministério do Interior admitiu este mês que "até 4339" refugiados, na sua maioria sírios, cujos pedidos de reunificação já foram aprovados continuam na Grécia à espera de poderem viajar até à Alemanha.

"Estamos a assistir a um esforço concertado para desacelerar o processo de reunificação de requerentes de asilo com as suas famílias por causa das eleições alemãs" marcadas para setembro, acusa a deputada da oposição Ulla Jelpke. "O mesmo partido que esteve a gerir uma campanha amiga das famílias está a seguir uma política que danifica as famílias, apenas para conquistar um punhado de votos do espectro da direita."

Este verão, a capital grega tem sido palco de protestos recorrentes por refugiados como Nour Waez, cuja família fugiu de Aleppo há 18 meses. "Não queremos estar aqui, queremos ir para Berlim ter com o nosso pai", conta a jovem síria. "Não queremos continuar à espera. Queremos continuar a nossa formação e ter vidas normais. O meu pai é médico e conseguiu juntar-se ao meu irmão na Alemanha no ano passado. Todos os dias, eu, as minhas duas irmãs e a minha mãe estudamos alemão pelos livros que eles nos mandaram. Já perdemos tanto tempo. Porquê tanto tempo à espera quando eles [governo alemão] nos disseram que podíamos ir para lá?"

A história de Mohammed al-Mahamid, outro sírio, é semelhante. "Candidatámo-nos para ir para Hamburgo há mais de um ano, é lá que vive o meu irmão", partilha o jovem de 20 anos, que continua em Atenas com a mulher e a sobrinha bebé. "Estamos a cuidar da filha dele porque quando ele partiu [da Síria] ela estava doente e não pôde ir com ele. Todos os dias é-nos dito 'esperem até amanhã'. Porquê? A condições na Grécia são muito más. Estamos a viver numa antiga escola em Atenas, não temos trabalho, a comida não é boa e não há nada que possamos fazer."