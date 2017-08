Cocó de cão para combater a extrema-direita em São Francisco

A notícia é do "The Guardian": este sábado, uma parte de São Francisco vai transformar-se num Turd Reich. A expressão é uma analogia entre o nome da Alemanha nazi, Terceiro Reich, e uma das palavras inglesas para cocó – de cão, bem entendido. Isto porque, perante a marcha convocada pela extrema-direita para a zona ribeirinha da cidade californiana este sábado, vários habitantes decidiram montar um "campo minado" com fezes dos seus animais de estimação para receberem os neonazis a preceito.

Galvanizada pela ausência de condenação do Presidente Donald Trump dos violentos confrontos que, há duas semanas, provocaram a morte de uma mulher de 32 anos em Charlottesville, na Virgínia, a chamada "direita alternativa" (alt-right) tem planeadas para este fim de semana várias marchas, em cidades da costa oeste dos EUA, a favor da "liberdade de expressão", sob o argumento de que têm direito a proferir os seus insultos e ideais racistas e antissemitas sem sofrerem represálias.

Face a isto, centenas de pessoas de São Francisco decidiram que vão receber os neonazis com flores, como manda a famosa canção "San Francisco" de Scott McKenzie, mas também com dejetos de animais, em honra do rasto simbólico de mau-cheiro que este tipo de marchas deixam para trás. "Veio-me esta imagem à cabeça de pessoas da alt-right a pisarem cocó", explica Tuffy Tuffington à correspondente do "The Guardian". A epifania aconteceu quando estava a passear os seus Patterdale Terriers, o Bob e o Chuck, e a tentar pensar na melhor forma de responder aos extremistas no rescaldo dos acontecimentos em Charlottesville.

"Parece-me que esta é uma forma de desobediência civil que não nos obriga a enfrentá-los cara a cara", explica a artista de 45 anos. O objetivo é evitar que haja confrontos como os que deixaram uma marca em todo o país este mês, sobretudo depois de um neonazi ter pegado num carro para atropelar dezenas de pessoas que estavam a participar num contraprotesto em resposta à marcha "Unite The Right".

Com esta ideia em mente, Tuffington criou um evento no Facebook e, em poucas horas, centenas de donos de cães de São Francisco responderam ao chamamento. Muitos passaram os últimos dias a armazenar todas as descargas fecais dos seus cães e gatos em vez de as deitarem ao lixo, com a intenção de multiplicarem a quantidade de cocós que, esta sábado, estarão a ser retirados de saquinhos e espalhados ao longo de Crissy Field, a praia pitoresca ensombrada pela Golden Gate, a ponte-gémea da lisboeta 25 de Abril.

Será ali que apoiantes do grupo de extrema-direita Patriot Prayer vão reunir-se este sábado, num de vários eventos convocados para cidades da costa oeste dos EUA no rescaldo da detenção de um supremacista branco que incitou à violência em Charlottesville. A marcha pôs as autoridades de São Francisco em alerta máximo, depois de políticos locais terem tentado, sem sucesso, que o Serviço Nacional de Parques impedisse o grupo de se manifestar em Crissy Field. Segundo fontes oficiais, o departamento da polícia já destacou todos os agentes disponíveis para estes protestos.

Para muitos habitantes da cidade, a visita indesejada da "alt-right" é uma oportunidade de lutar contra a xenofobia, com a ajuda dos seus amigos de quatro patas e imbuídos do espírito 'flower power' e transformismo que caracteriza São Francisco. "Com supremacistas brancos e neonazis entre nós, vamos voltar a ligar a frequência do amor e responder ao ódio deles com flores no cabelo", descreve Shannon Bolt, cientista comportamental e uma das organizadoras do evento. Mas, e se a polícia impedir os dois grupos de se aproximarem?, pergunta o "The Guardian". "Então teremos de oferecer-lhes as flores contra o fascismo, simbolicamente."

Que não se aguarde apenas um ajuntamento de cães com os seus donos pela trela. Neste momento, estão convocados contraprotestos de palhaços, de amantes de desportos aquáticos e de automobilistas, para além do "pequeno contraprotesto mais fofinho" de todos (leia-se, de crianças acompanhadas dos seus pais) – tudo com o objetivo de combater o ódio com humor, amor e criatividade. Como resume Cleve Jones, ativista LGBT que este sábado vai passar o dia no parque Golden Gate: "Muitas pessoas gostariam de esmurrar nazis, outras acham que eles devem ser totalmente ignorados. Mas pelo meio há todo o tipo de ideias loucas e criativas."

Posto isto, que ninguém se preocupe com o estado de Crissy Field depois de ser coberto com um manto de cocó: domingo será dia de "limpar a porcaria e trocar abraços", como dita o convite de Facebook. É o verão do amor em todo o seu esplendor.