Violinista símbolo da oposição ao chavismo continuará a protestar nas ruas

Apesar de ter sido atacado e preso, Wuilly Arteaga, o violinista que ficou conhecido por tocar nas ruas de Venezuela durante os protestos contra o governo, garante que não sairá das ruas. O jovem tornou-se um símbolo da luta do povo contra o regime venezuelano, mas nem as agressões o fazem desistir - a última delas aconteceu no dia 27 de Julho.

O músico de 23 anos foi atacado duas vezes, quando protestava, usando o seu violino e uma bandeira da Venezuela. Pareceu-lhe uma forma de “acalmar os ânimos”, disse mais tarde o seu advogado.

Na primeira vez destruiram-lhe o violino durante as manifestações. Solidários, outros manifestantes ofereceram-lhe novos instrumentos. Voltou às ruas com um deles, um violino gravado com o nome de Armando Cañizales - um músico de 17 anos que foi assassinado noutro dos protestos, com um tiro na cabeça. Também dessa vez, Wuilly Arteaga foi agredido, acabando preso.

Permaneceu 20 dias no destacamento 433 da “Guardia Nacional”, por ironia um lugar chamado “El paraíso”. Não o foi para Arteaga, que, apesar dos maus tratos aí recebidos, conseguiu conquistar o respeito dos guardas ao cantar-lhes musicas nacionais, que os comoviam.

Além das agressões, o violinista acusa o governo venezuelano de ter manipulado um vídeo, onde o jovem diz concordar com Nicolás Maduro, mostrando-se arrependido. Arteaga nega, garantindo que essas palavras não saíram da sua boca e que “os atos valem mais que palavras”. Citado pelo “El País”, aponta o dedo a Diosdado Cabello, líder chavista que Wuilly Arteaga considera o autor da manipulação e “o primeiro inimigo do país”.

O jovem nega também os crimes que lhe atribuiram em tribunal, onde foi acusado de posse de arma e por incentivar a desordem.

Libertado entretanto, a 16 de Agosto, foi advertido para não voltar às ruas, o que o músico não cumpriu. Continuará a protestar, garante, porque acredita que esta é a única forma de derrubar o regime.

Ao jornal espanhol disse ainda acreditar que “o mundo sabe que a Venezuela já não vive em democracía“. “Começaram a destruí-la há dezoito anos, quando Chávez chegou ao poder”, afirma.

Oriundo de uma família pobre e humilde, Arteaga aprendeu a tocar violino sozinho ao ver vídeos de Hilary Hahn, em casa, enquanto a mãe fazia arranjos de costura para o conseguir sustentar. Mais tarde integrou um núcleo de orquestras, em Valência, onde chegou a ser um dos principais violinistas, mas de onde saiu porque se sentia obrigado a tocar para o Governo.

Arteaga confessa que ao levar o violino para os protestos, receou inicialmente que os outros jovens a seu lado não gostassem, mas rapidamente se convenceu do contrário. Sentiu até que a música os acalmava, a eles e aos agentes da polícia que controlavam as ruas.