UNITA diz que venceu em 11 das 18 províncias depois de o MPLA anunciar maioria qualificada

A divulgação hoje pelo MPLA e pela UNITA dos primeiros resultados provisórios das quartas eleições gerais em Angola estão a registar o segundo grande confronto entre os dois maiores partidos, depois de ontem terem ido às urnas mais de 9 milhões de eleitores.

A UNITA, de acordo com uma informação a que o Expresso teve acesso, afirma-se como potencial vencedora do escrutínio em 11 das 18 províncias de Angola.

Já o Secretário para os Assuntos Políticos do MPLA, João Martins, garante que o partido governamental obteve maioria qualificada, com 68% dos votos.

Os dados foram apurados por ambas as formações partidárias a partir das actas sínteses fornecidas pelos respectivos delegados às assembleias, mas o seu acentuado desencontro ameaça agora fazer emergir um clima de potencial tensão entre as hostes do MPLA e da UNITA.

A divulgação pela Comissão Nacional Eleitoral dos primeiros resultados oficiais é vista agora como determinante para conseguir desfazer as nuvens sombrias que começam a adensar-se dada a disparidade dos resultados do escrutínio anunciados pelos dois maiores partidos angolanos.