Supremacista branco que incitou à violência em Charlottesville entrega-se à polícia

Um supremacista branco procurado pela polícia norte-americana pelo papel que desempenhou nos violentos confrontos em Charlottesville, na Virgínia, há duas semanas, entregou-se às autoridades esta quarta-feira. Christopher Cantwell protagonizou uma reportagem da Vice produzida antes e durante a marcha "Unite The Right", organizada por neonazis e grupos de extrema-direita, e que culminou na morte de uma mulher de 32 anos que estava a participar num contraprotesto.

Cantwell estava escondido desde 11 de agosto, o dia da marcha, após um tribunal ter emitido um mandado de captura contra ele por uso ilegal de gás pimenta e "lesões corporais maliciosas". O homem, natural do estado de New Hampshire, já assumiu publicamente que usou gás lacrimogéneo contra uma das pessoas que estavam a participar na contramanifestação, mas garante que o fez apenas em autodefesa.

Gritando slogans racistas e antissemitas, Cantwell e dezenas de outros neonazis, muitos deles armados, estiveram por trás de uma marcha na Universidade da Virgínia a 11 de agosto, convocada para impedir a remoção da estátua de Robert E. Lee, o general que liderou as forças pró-escravatura da Confederação durante a Guerra Civil Americana. A marcha descambou em violência quando os elementos da extrema-direita entraram em confronto com grupos antirracistas que convocaram um contraprotesto para o mesmo local, com um neonazi a atropelar dezenas de pessoas que estavam a participar nessa manifestação, provocando 19 feridos e um morto, a ativista Heather Heyer.

Numa entrevista à Vice antes da "Unite The Right", Cantwell apresentou as suas visões antissemitas e xenófobas e defendeu a criação de um "etno-Estado" americano, argumentando que é necessário recorrer à violência para travar o multiculturalismo. Depois da marcha, publicou um vídeo no YouTube a 16 de agosto em que aparecia a chorar e a pedir ajuda para não ser capturado pela polícia. "Quero ser pacífico, quero respeitar as leis", declara nessa gravação.

Esta quarta-feira, a polícia da Universidade da Virgínia confirmou que ele se entregou e que está sob custódia à espera de julgamento. Antes disso, quando foi contactado pela Associated Press, Cantwell tinha admitido que usou gás pimenta contra um manifestante antirracista "porque a minha única outra opção era partir-lhe os dentes".