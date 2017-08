“Se a classe política em Angola seguir o povo, as coisas vão andar mais depressa”

José Eduardo dos Santos já votou e espera-se que mais 9,3 milhões de angolanos o façam durante esta quarta-feira, mas para João Paulo Batalha, presidente da associação portuguesa Transparência e Integridade, que tem como missão o combate à corrupção, o que está a acontecer esta quarta-feira (leia-se eleições presidenciais em Angola) “assemelha-se mais a um simulacro de eleições do que propriamente eleições livres e justas”, destinado a “passar para o mundo a ideia de uma democracia multipartidária”.

O dirigente da associação denuncia “um conjunto de iniciativas e truques que estão a ser usados especificamente nestas eleições”, e que não só “podem afetar o processo eleitoral, como foram desenhados especificamente com esse propósito”. “Isso tem-se visto na forma como o MPLA [partido no Governo] controla a comissão eleitoral, na forma como foi feito o próprio recenseamento eleitoral e na maneira como muitos eleitores estão a descobrir que, afinal, têm de votar a centenas de milhares de quilómetros das suas casas, o que inviabiliza por completo o voto.” João Paulo Batalha considera ainda preocupante o “facto de os votos serem contados não nas assembleias de voto mas em centros municipais, que respondem em absoluto ao MPLA e ao regime”.

Nos últimos meses foram denunciadas várias situações relacionadas com as eleições que deixaram ativistas e organizações não-governamentais em alerta. Nomeadamente o facto de Bruxelas ter decidido não enviar uma missão de observadores internacionais para Angola para acompanhar o sufrágio, mas apenas um número reduzido de peritos, uma vez que não terá sido possível chegar a um acordo com o Governo angolano, disse à Lusa, no final de julho, uma fonte ligada ao processo.

Florindo Chivucute, fundador da organização não-governamental Friends of Angola, sediada em Washington D.C., também não tem dúvidas de que estas situações “põem em causa o processo eleitoral, que não está a ser transparente”. Ao Expresso, o diretor conta que na terça-feira chegou à plataforma Zuela (palavra em kimbundo que em português significa “fala”), criada pela sua organização para dar a cada pessoa a possibilidade de fazer denúncias anónimas sobre eventuais irregularidades nas eleições, uma denúncia sobre a “não entrega de credenciais, por parte da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), a mais de 1000 pessoas que deveriam integrar as Assembleias de voto”. Já antes disso, Florindo tinha recebido uma queixa por parte da UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola) e da CASA-CE (Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral) sobre a não concessão de vistos a observadores estrangeiros, convidados pelos dois partidos da oposição a estar presentes nas eleições desta quarta-feira. “Há um número elevado de alegações, muitas delas sustentadas em provas, que põe em causa a credibilidade deste processo eleitoral”, diz o diretor.

“Isto não é um bug, é um feature”

Para João Batalha, só uma vontade política poderá justificar e explicar todas estas situações que têm vindo a ser denunciadas. “Não podemos falar em falta de meios e de organização, ou até de amadorismo. Tudo isto é premeditado. Recorrendo à gíria dos informáticos, isto não é um bug, é um feature. Ou seja, isto não é um desvio, é uma funcionalidade do sistema de eleições que foi preparado, montado e posto em prática pelo regime para garantir a vitória do MPLA.”

É por essa razão que o diretor da associação não espera outra coisa destas eleições “que não uma maioria absoluta do MPLA”, partido no poder há mais de 40 anos, desde a independência da Angola, em 75. Mas porque “tudo será engendrado pelo regime”, João Batalha não espera aquilo a que chama de “votações albanesas”. “Não conto que o candidato do partido no governo [João Lourenço] vença por 90 e tal por cento, porque isso implicaria um nível de qualidade de fraude que eu não sei se o regime será capaz de suportar, mas sobretudo porque o propósito destas eleições é dar uma imagem de uma Angola pluralista, normalizada e amadurecida.”

A acrescentar a isso, diz João Batalha, há todo um jogo de “egos” que, a meses de José Eduardo dos Santos abandonar formalmente a chefia do partido (deverá acontecer em dezembro, durante o congresso extraordinário do MPLA, segundo alguns especialistas), se vai tornando cada vez mais cerrado. “O Presidente cessante não quererá dar demasiado poder eleitoral ao seu sucessor, uma vez que esta sucessão foi preparada de modo a que José Eduardos dos Santos continue a ter uma enorme margem de manobra nos bastidores”, sustenta João Batalha. “Eu diria que está perfeitamente ao alcance do MPLA, legitimamente ou com batota, ter o resultado que entender”, acrescenta.

Se vencer, João Lourenço será ou não capaz de mudar Angola?

O sucesso de José Eduardo dos Santos é João Lourenço, ministro da Defesa. Foi indicado pelo MPLA como candidato à presidência em dezembro de 2016, já depois de terem caído outros nomes de eventuais candidatos, como o vice-presidente Manuel Vicente e Zenú dos Santos, filho de José Eduardo dos Santos. Natural de Lobito, na província de Benguela, João Lourenço é descrito como um homem discreto e comedido, contido também, com um currículo mais ou menos limpo e pouco dado a grandes extravagâncias - características que, de resto, o distinguem do seu antecessor.

Muito se tem escrito e especulado sobre a capacidade, e sobretudo habilidade, que terá ou não de atuar à margem de José Eduardo dos Santos. Florindo Chivucute, fundador da Friends of Angola, não acredita que, “por mais boa vontade que tenha, João Lourenço possa fazer mudanças significativas”. “Ele não tem poder económico. A economia do país é totalmente controlada por José Eduardo dos Santos e pela sua família. Por mais que ele queira, acho que será extremamente difícil.” Questionado sobre a sua perceção a respeito das verdadeiras intenções de João Lourenço, o fundador da Friends of Angola relembra que, quando foi eleito Presidente do país, em 79, José Eduardo dos Santos “também era tido como a pessoa ideal, porque tinha menos ambições e achava-se que seria mais facilmente controlável, mas não foi isso que aconteceu, pelo contrário”. “Nos últimos 38 anos, ele conseguiu eliminar todos os seus adversário e concentra todo o poder político e económico nas suas mãos.”

Já João Paulo Batalha diz que “a escolha de João Lourenço como candidato reflete a vontade de manter esta espécie de democracia simulada sob a tutela da elite que já está no poder”. No entanto, também acredita que o general, “se quiser”, será capaz de fazer as coisas de forma diferente. “Cabe-lhe a ele decidir se quer ser um capataz do regime ou se, pelo contrário, quer ser um presidente para Angola e para os angolanos, rompendo com as amarras da elite política. Se fizer uma leitura inteligente da situação, irá perceber que terá uma muito maior base de apoio e capacidade para ser presidente se fizer esta abertura do regime e procurar pontes na sociedade social.” Uma sociedade civil, diz o presidente da associação Transparência e Integridade, que “se tem mostrado cada vez mais dinâmica” e que nestas eleições, em particular, “se mobilizou ainda mais do que os partidos da oposição, organizando mecanismos independentes para monitorizar o sufrágio e recorrendo às redes sociais para mobilizar e informar os cidadãos”.

Para João Batalha, quem quer que se oponha a esta sociedade civil “estará a travar o vento com as mãos”. A única questão que importa agora colocar, diz, é “se os políticos vão ou não seguir o povo”. Se seguirem, “as coisas vão andar muito mais depressa”.