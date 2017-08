Espanhol detido sob suspeita de ameaça terrorista que levou a cancelamento de concerto na Holanda

A polícia holandesa deteve na madrugada desta quinta-feira um homem de 22 anos suspeito de estar por trás da "ameaça terrorista" que levou ao cancelamento de um concerto em Roterdão na quarta-feira à noite, após um alerta das autoridades espanholas.

O homem foi detido pelas 2h da manhã (1h em Lisboa), horas depois do cancelamento do concerto da banda americana Allah-Las, que ia atuar no pavilhão Maassilo de Roterdão. A televisão pública holandesa diz que o homem, de nacionalidade espanhola, foi apanhado numa carrinha cheia de botijas de gás perto do antigo silo ribeirinho que foi transformado em casa de espetáculos em 2004.

O alerta da polícia espanhola sobre um potencial ataque no local surgiu numa altura de elevadas tensões em toda a Europa, menos de uma semana depois de ataques jiadistas em Barcelona e Cambrils terem provocado 15 mortos. Apesar da alegada ameaça terrorista, as autoridades holandesas disseram que não há razões para suspeitar de um ataque iminente e explicaram que o condutor da carrinha estava embriagado.

Numa entrevista ao "The Guardian", os membros da Allah-Las tinham explicado no ano passado que recebem mensagens ameaçadoras com frequência, na sua maioria de muçulmanos que se sentem ofendidos pelo facto de o nome da banda incluir a palavra 'Allah' ('Deus' em árabe); o nome, dizem, foi inspirado pela banda Jesus and Mary Chain.