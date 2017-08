Dois detidos na Holanda após cancelamento de concerto por causa de "ameaça terrorista"

A polícia holandesa deteve na madrugada desta quinta-feira um homem de 22 anos suspeito de ser o autor da "ameaça terrorista" que levou ao cancelamento de um concerto em Roterdão na quarta-feira à noite, após um alerta das autoridades espanholas.

O homem foi detido pelas 2h da manhã (1h em Lisboa), horas depois do cancelamento do concerto da banda americana Allah-Las, que ia atuar no pavilhão Maassilo de Roterdão. Antes disso, a polícia tinha detido um outro homem sob suspeitas de envolvimento no alegado plano de ataque, um espanhol apanhado numa carrinha cheia de botijas de gás na quarta-feira à noite perto do antigo silo ribeirinho de Roterdão, que foi transformado em casa de espetáculos em 2004. A Reuters avançou esta manhã que esse primeiro detido era um mecânico que foi travado pela polícia por estar a conduzir sob o efeito de álcool e que não parece ter quaisquer ligações ao caso, embora continuasse sob interrogatório esta quinta-feira.

O alerta da polícia espanhola sobre um potencial ataque no local surgiu numa altura de elevadas tensões em toda a Europa, menos de uma semana depois de ataques jiadistas em Barcelona e Cambrils terem provocado 15 mortos. Fonte judicial espanhola avançou hoje à agência que não parece haver qualquer ligação entre a ameaça de ataque ao Maassilo e os atentados da semana passada, no rescaldo dos quais a polícia desmantelou uma rede de jiadistas que se preparavam para atacar vários locais em Espanha com recurso a bombas caseiras construídas a partir de botijas de gás.

O homem de 22 anos detido esta madrugada no distrito de Brabant, no sul da Holanda, foi levado pela polícia após buscas à sua casa. "Está sob custódia e a ser interrogado sobre a ameaça em Roterdão", avançou fonte oficial. Em conferência de imprensa depois dessa detenção, o autarca da cidade, Ahmed Aboutaleb, disse que apesar de a carrinha travada pela polícia horas antes ter matrícula espanhola e estar carregada de botijas de gás, deviam evitar-se "conclusões precipitadas".

"Seria errado juntar estes factos todos neste momento e concluir que havia um plano de ataque com recurso a estas botijas", disse Aboutaleb em conferência de imprensa. Citadas pela agência de notícias Europa Press horas depois, fontes da unidade de combate ao terrorismo da polícia espanhola disseram que, "à partida", não parece haver ligações entre as duas detenções e que as botijas encontradas na carrinha eram para uso doméstico.

Note-se que esta não é a primeira vez que a Allah-Las é alvo de ameaças. No ano passado, numa entrevista ao "The Guardian", os elementos da banda californiana tinham explicado que recebem mensagens ameaçadoras com frequência, sobretudo de muçulmanos que se sentem ofendidos pelo facto de o seu nome — inspirado pela banda Jesus and Mary Chain — incluir a palavra 'Allah' ('Deus' em árabe).