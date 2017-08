Barcelona. Polícia espanhola admite que recebeu alerta sobre imã de Ripoll

A polícia da Catalunha admite que recebeu alertas das autoridades do município belga de Vilvoorde sobre o imã Abdelbaki es Satty, avança a imprensa espanhola. Foi em março de 2016, ou seja, praticamente um ano e meio antes dos recentes ataques em Barcelona e Cambrils, que as autoridades belgas questionaram os colegas espanhóis sobre se tinham informações sobre o imã – considerado o instigador dos dois últimos atentados em Espanha –, que se encontrava na altura a residir na Bélgica.

Segundo a polícia de Vilvoorde, havia suspeitas de radicalização sobre Abdelbaki es Satty, que esteve durante 90 dias a viver no município belga. Em resposta, as autoridades catalãs disseram não ter dados específicos sobre o líder religioso, salientando apenas que um outro indivíduo com o mesmo apelido estava associado ao jiadismo.

Esse homem era Mustafa Es Satty, outro imã de uma mesquita de Barcelona, que partilhou casa com dois terroristas que foram associados aos atentados de Madrid, em 2004. Foi o chefe da Unidade de Análise Estratégica, do comando geral de informações da polícia catalã, quem respondeu por email à questão das autoridades belgas.

No entanto, o governo da Catalunha garante que se tratou de um contacto informal, fruto da cooperação entre as autoridades dos dois países, refere o “El Mundo.”

Sabe-se agora que a família do imã de Ripoll vive ainda em Vilvoorde e que a comunidade já tinha alertado também para as suspeitas de radicalização do indivíduo. Tudo indica que Abdelbaki es Satty procurou recrutar jiadistas entre os jovens daquele município belga.

Em 2010, o imã foi detido na posse de 136 quilos de haxixe em Ceuta, tendo sido condenado a quatro anos de prisão, escreve o jornal “El Faro de Ceuta”.

Abdelbaki es Satty morreu durante a explosão que ocorreu em Alcanar, na véspera dos ataques de Barcelona e Cambrils, que causaram 15 mortos e mais de 100 feridos. Entre as pessoas hospitalizadas, sete encontram-se em situação crítica e 10 em estado grave.